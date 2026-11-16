Nagrada Luka Ritz uručena Zvonku Šiljcu i Tinu Boršiću

Za razdoblje od 2024. do 2026., kako je naveo, donesen je akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja, a uskoro bi trebao biti usvojen i novi, za razdoblje od 2027. do 2030. Prostorni kapaciteti, broj zaposlenih i proračun Savjetovališta Luka Ritz u posljednjih su nekoliko godina utrostručeni, a program za sigurno i poticajno okruženje provodi se u 26 gradskih osnovnih škola, s ciljem da obuhvati sve škole.