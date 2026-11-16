Međunarodni dan tolerancije
Nagrada Luka Ritz uručena Zvonku Šiljcu i Tinu Boršiću
Učenici Zvonko Šiljac i Tin Boršić dobitnici su ovogodišnje nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, koja im je uručena u ponedjeljak na Međunarodni dan tolerancije, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da sve institucije moraju više raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja.
Tomašević je u govoru podsjetio na napad u Elektrotehničkoj školi u Voltinom 11. rujna, kada je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio vršnjaka i teško ozlijedio zaposlenicu škole. “Moramo se boriti protiv takvih stvari, apsolutno svi u ovom društvu, na sve moguće načine”, rekao je, dodavši da je najučinkovitije kada mladi o nasilju govore drugim mladima, ali da institucije moraju raditi više.
Za razdoblje od 2024. do 2026., kako je naveo, donesen je akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja, a uskoro bi trebao biti usvojen i novi, za razdoblje od 2027. do 2030. Prostorni kapaciteti, broj zaposlenih i proračun Savjetovališta Luka Ritz u posljednjih su nekoliko godina utrostručeni, a program za sigurno i poticajno okruženje provodi se u 26 gradskih osnovnih škola, s ciljem da obuhvati sve škole.
Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić rekao je da je ove godine stiglo 14 kandidatura, po sedam za osnovne i srednje škole, dvostruko više nego lani, nakon što je proširen krug predlagatelja. “Dok god jedno dijete u našem gradu sa strahom dolazi u školu, ulazi u tramvaj ili otvara društvene mreže, naš posao nije gotov”, poručio je.
Dobitnici: Pristojnošću i kulturom protiv nasilja
Nagrada se dodjeljuje 17. godinu zaredom, a Šiljac i Boršić njezini su 33. i 34. dobitnici.
Zvonko Šiljac iz Osnovne škole Grigora Viteza u školi je, kako je navedeno u obrazloženju, prepoznat kao “dobra duša škole” te se ističe zalaganjem za nenasilje i inkluziju. Mladima je poručio da budu pristojni jedni prema drugima, da se ne provociraju te da budu složni. “Nagrada mi znači jako puno i jako sam sretan s tom dobivenom nagradom”, rekao je.
Tin Boršić, učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, o nasilju i cyberbullyingu progovara kroz kazališne projekte u Zagrebačkom kazalištu mladih i kao voditelj podcasta “U trendingu” na Hrvatskom radiju. “Kroz kulturu, kazalište i konzumaciju same kulture možemo, ali zbilja možemo, pomoći djeci da totalno zanemare negativni oblik ponašanja”, rekao je.
Mladima je poručio da se bave aktivnostima koje ih zanimaju. “Ako vi posvetite svoje vrijeme, svoj privatan život, i odete, tipa, u školu i onda poslije 5 sati na probe, vama neće ni na trunku pameti pasti da vršite nasilje”, rekao je Boršić.
Nagrada nosi ime 18-godišnjeg Luke Ritza, koji je umro 2008. nakon što ga je skupina mladića pretukla u Zagrebu.
Svečanosti su prisustvovali i njegovi roditelji Suzana i Reno Ritz, a završila je izvedbom Lukine omiljene pjesme “Stairway to Heaven” sastava Led Zeppelin, koju je uz puhački orkestar Glazbene škole Vatroslava Lisinskog izveo glumac HNK-a Ivan Colarić.
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