“Nakon posla kreće neplaćeni emocionalni kućanski rad žena, to je nametnuto”

U N1 Newsroomu gostovala je Ana Lovreković iz feminističkog kolektiva fAKTIV koja se uključila s Trga žrtava fašizma odakle kreće kolona Noćnog marša povodom Dana žena.

“Ove smo godine na sedmi osmomartovski Noćni marš pozvale porukom – Štrajk u kuhinji, štrajk na ulici – nastavljajući se na prethodne godine, na marševe kad smo pozivale na mali otpor, na izgradnju pokreta koji će jednog dana dovesti do velikog feminističkog štrajka žena. Isto tako, prepoznavajući radničke i feminističke borbe, kao i razne borbe za javna dobra koje tinjaju oko nas. Teme kojima se ove godine bavimo u prvom planu, a to su rad i štrajk, reproduktivna prava, pravo na pobačaj te nasilje, proizlaze iz svakodnevnice žena. Žene iz godine u godinu sve više osjaćaju da država nije ovdje za njih. Socijalna država je mrtvo slovo na papiru i to se sve više reflektira na naše živote. Inflacija divlja, zdravstveni i obrazovni sustav pucaju po šavovima, žene šikaniraju javnim bolnicama. Kada nasilje prema ženama raste, kako to biva u krizi, žene trpe veći teret”.

Objašnjava da žene trpe puno više u razdobljima kriza: “Ekonomska kriza za žene nije samo udarac na novčanik, već dodatan okidač za nasilje kojem su svakodnevno i prečesto izložene. Bilo u četiri zida svojih domova, bilo na radnim mjestima, u ginekološkim ordinacijama, u kabinetima na fakultetima… Svakodnevnica koju žene preživljavaju razlog je za glasan otpor na ulicama“.

Organizatorica zagrabačkog marša podsjeća na važnost internacionalnog otpora žena: “Maršira se i u Rijeci, Splitu, Šibeniku, Puli, Osijeku, od Ljubljane do Podogrice, od Bihaća do Beograda, od Tirane do Skoplja. To je bitno jer su žene iz Hrvatske često prisiljene odlaziti u susjedne zemlje kako bi potražile prostor za realizaciju svog prava na pobačaj zbog priziva savjesti u Hrvatskoj. Na ovom prostoru žene vuku iskustvo zajedničke borbe koja je kroz radnički pokret i antifašistički otpor uspjela izboriti ona prava o kojima danas govorimo, od prava glasa, do raznih radničkih i socijalnih i reproduktivnih prava, koja danas zatiru i za čije se poboljšanje i očuvanje moramo boriti. Feminsitička borba mora biti internacionalna. Zato pozivamo žene da danas marširaju, a za koju godinu i štrajkaju”.

S druge strane, zadnjih se mjeseci muškarci okupljaju klečeći na trgovima po Hrvatskoj gdje mole za muški autoritet i za čedno odjevanje žena s druge strane: “Premda su na prvu poruke koje klečatelji odašilju su izazvale podsmijeh i ruganje, pokret koji je izadašno financiran i iznimno dobro umrežen, sve je samo ne smiješan. Isto rade od 90-ih godina, sve dok su zatražili od Ustavnog suda da zabrani pobačaj. Kad je 2017. godine Ustavni sud donio odluku da pobačaj ne može biti zabranjen, morali su posegnuti za drugim metodama. Uvoze iz zemalja u kojima su se te ideje pokazale uspješnima, u prvom redu iz Poljske. Ali i doslovno uvoze ljude, tako smo u Splitu prošle subote imali Marijinije vitezove iz Poljske koji su klečali za pobačaj zajedno s domaćim borcima za pobačaj”, kaže predstavnica fAKTIV-a.

“Ipak, pravo na pobačaj uživa iznimno visoku podršku, a čak 63% građana i građanki smatra da se vjerske zajenice ne bi trebale petljati u javno zdravtvenu politiku oko pobačaja”, ističe Lovreković.

Ideja muškog autoriteta koji se zaziva kroz okupljanja molitelja može dovesti u pitanje i bilo koje žensko pravo, ne samo pobačaj: “Istovremeno zazivaju povratak žena u kuću. Ako govorimo o nasilju prema ženama, moramo biti svjesni da se ono najčešće događa upravo u domovima, a ne u mračnim ulicama na koje nas upozoravaju. Povratak žena u kućanstvo jest njezina ponovna ekonomska ovisnost o muškarcu za koju znamo da je jedan od glavnih problema kada želimo izbaviti žene od nasilja jer znaju da si neće moći iznajmiti stan i platiti sudske sporove i staviti sebe i djecu na sigurno”.

“Radnice Orljave su nakon više godina stečaja uspjele izboriti svoje otpremnine. Radnici zagrebačke Čistoće su uspjeli izboriti bolje uvjete. Liječnici i liječnice su poručili da su spremni za štrajk. Platformski radnici će opet pokušati ostvariti svoja prava, a nedavno su štrajkali i nogometaši Cibalije zbog plaća koje kasne. Uz ekonomsku krizu, ženske plaće u inflaciji ne rade ništa, ako smo uspjele dobiti ugovor na neodređeno to ne znači da smo kreditno sposobne”.

Ističe i dodatni problem dvostrukog rada koji se i danas očekuje od žena: “Žene trpe dvostruko opterećenje rada. Uz ovu prvu smjenu i radno vrijeme za koje su plaćene, nakon doslaka doma počinje druga smjena – taj neplaćeni emocionalni kućanski rad – briga o djeci, starijima, bolesnima, čišćenje, kuhanje – rad koji je često prikazivan kao rad iz ljubavi i kao takav on ne treba biti plaćen, niti se za njega broje prekovremeni sati. No, nama je vrijeme da kažemo glasno ne prikazivanju tog rada prirodnim jer je on ženama urođen i proizlazi iz brige i skrbi, već se zapravo radi o nametnutom konceptu kojemu treba stati na kraj”.

Danas su pozvale na štrajk u podne od 10 minuta s ciljem da žene stanu s radom ili izađu iz kuće i da se jednostavno odmore, a pozivaju sve građane da im se pridruže u marširanju Zagrebom. Više o samom maršu čitajte ovdje.