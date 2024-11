Nakon smrti dječaka Ministarstvo naredilo iseljavanje korisnika Kraljevice Oštro zbog neadekvatnosti prostora i organizacije

Podijeli :

Načelnica Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić u Točki na tjedan s Natašom Božić Šarić pojašnjava što je tog kobnog 27. rujna u podružnici Kraljevica-Oštro Centra dovelo do smrti 15-godišnjeg dječaka s teškoćama. Za N1 otkriva i da je Ministarstvo rješenjem naredilo da se iz sporne podružnice Kraljevica-Oštro izmjeste korisnici zbog neadekvatnosti prostora i organizacije rada - a prostor prenamjeni. Dodatno, objasnila je da je inspekcija Ministarstva još lani utvrdila izvanrednim nadzorom kako se korisnici - djeca s teškoćama - zaključavaju u sobe. Naređeno im je da izrade protokol koji bi ograničio mjeru izolacije djece - ali kasnije iz Ministarstva nisu provjeravali provodi li se ono što je napisano na papiru. U slučaju dječaka - nije se provodilo. Dvije djelatnice su već dale otkaz, neki su na bolovanju.

Dijete je Centar višestruko iznevjerio

Hrvatsku javnost šokirala je smrt 15-godišnjaka koji je preminuo u Centru, a dodatno su ih šokirale skandalozne izjave državne tajnice Marije Pletikose koja je izjavila da je “smrt korisnika uobičajena.”

Načelnica Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić omogućila nam je da utvrdimo točan slijed događaja po onome što je dosad poznato.



Kada je Ministarstvo socijalne skrbi dobilo obavijest o smrti dječaka nakon čega je pokrenulo izvanredni nadzor?

“2. listopada smo zaprimili obavijest ravnateljice Ive Letine da je dijete preminulo s kratkim izvješćem što se dogodilo. 7. listopada smo zaprimili anonimnu prijavu kojom se prijavljuje da je smrt djeteta posljedica propusta odgovornih osoba Centra, a istu tu prijavu proslijedio nam je i pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Između 15. i 17. 10. je troje inspektora provodilo nadzor”, rekla je Crnoja Bartolić.

Podsjetimo dječak je preminuo 27. rujna. Obavijest ravnateljice stiže tek nekoliko dana kasnije. U međuvremenu je i dala ostavku na mjesto ravnateljice.

Što je utvrđeno nadzorom?

“Utvrdili smo da se 27. rujna nisu poštivale propisane procedure koje su ranije naređivane rješenjem inspektora. U samom očitovanju se nije dalo naslutiti da bi moglo biti ikakvih propusta. Izlazimo na teren neovisno o prijavama kako bismo utvrdili što se točno dogodilo”, kazala je.

Naglašava i to da su godinu prije, nakon prijave pravobranitelja, utvrdili da se djeca nalaze zaključana u sobama za izolaciju, a da Centar za rehabilitaciju Rijeka Kraljevica-Oštro nije imao interni akt ni protokol čime bi se pratilo stanje djece jer on mora jasno propisivati koliko traje izolacija i koliko se često moraju obilaziti.

Još 2023. je u istoj podružnici utvrđeno da se krše prava korisnika predugim držanjem u izolaciji. Što se poduzelo od tada do 27. rujna 2024.?

“Naređeno je donošenje protokola. Mi moramo narediti ustanovi da izradi taj interni akt i obvezati je da ga se pridržava. Protokol je izrađen, Ministarstvo je dobilo tekst na uvid”, govori Crnoja Bartolić koja dodaje da bi išli u kontrolni nadzor da ravnateljica nije dostavila protokol.

Vi ste dobili protokol na papiru, je li se kasnije provjeravalo provodi li se donešeni pravilnik?

“Nismo imali dodatnih prijava niti navoda zbog kojih bismo sumnjali da se taj protokol ne poštuje”, otkrila je šefica inspekcije Ministarstva.

No, u slučaju dječaka ispostavilo se da se on nije provodio?

“U ovom konkretnom slučaju taj konkretni dan mi smo utvrdili da se nije poštovao”, kazala je za N1 Josipa Crnoja Bartolić.

“Ono što je zanimljivo”, govori Crnoja Bartolić, “da nemamo informaciju što se 27. rujna dogodilo. U knjizi dnevne evidencije nemate nijedan zapis što se s djetetom događalo tog dana; je li bio uznemiren, zašto se nije zvala hitna pomoć ako je bio toliko uznemiren da je bila potrebna intervencija drugih službi?” i dodaje:

“Ono što jesmo utvrdili je da se u periodu od 18 do 20 sati i 20 minuta nitko nije obišao dijete.”

Koliko je djelatnika tada radilo?

Na pitanje koliko je djelatnika bilo u smjeni u Kraljevici-Oštro, načelnica odgovara:

“To će utvrditi nadležna tijela. Po onome kako je nadzor utvrđivao, 27. rujna je u poslijepodnevnoj smjeni (od 13 sati do 21 sati) radilo četiri djelatnice, predstojnica, odgojiteljica i dvije njegovateljice. Što su oni radili, gdje su bili je nešto što moraju utvrditi druga nadležna tijela. Mi smo jedino mogli utvrditi ono što su radnici izjavili.”

A što su izjavili?

“Oni su rekli da su od 19 do 21 trebale biti dvije radnice i dva radnika pomoćnog tehničkog osoblja. Od 13 do 19 sati ih je bilo četvero, a od 19 do 21 sat su bile dvije stručne osobe i dva radnika pomoćno-tehničkog osoblja. Dvije osobe su dale otkaz, neki su na bolovanju”, otkriva Crnoja Bartolić.

Procedura tretmana dječaka

“Mjera izolacija je propisana i može se provoditi, no ona može trajati do 45 minuta i dijete se mora obilaziti svakih 15 minuta. Ako je došlo do bilokakvih agresivnih ispada, trebala se pozvati hitna pomoć, što protokol i propisuje”, pojašnjava načelnica i dodaje da su sve informacije proslijedili.

“Utvrdili smo i da se radnicima nije pružila krizna intervencija. Obavijestili smo Ministarstvo da se pruži stručna pomoć, ali nismo obavijestili stručne komore jer bismo htjeli utvrditi tko je gdje bio”, otkriva.

Kako u Ministarstvu mogu biti sigurni da se negdje drugdje ne događa isto?

“Nadzorom smo obuhvatili cijeli Centar za rehabilitaciju Rijeka; to uključuje 11 ustanova organiziranog stanovanja, među ostalim”, govori i ističe da na druge nepravilnosti nisu naišli.

Ima li dovoljno radnika?

“Na 251 korisnika je 2023. bilo 1166 zaposlenih, a 2021. je bilo 99 zaposlenih”, govori. Što se tiče Kraljevice-Oštro, propisano je da njegovatelja mora imati 5.3, oni ih imaju 6. Moraju imati 0.5 medicinske sestre; oni ih imaju tri. Fizioterapeuta imaju 40 sati tjedno, a trebali imati trećinu toga, a odgojitelja bi trebali 1.5, a imaju ih 4. Jedino što nemaju je edukacijskog rehabilitatora jer ga nije bilo na tržištu”, govori Crnoja Bartolić.

“Broj korisnika se u Kraljevici-Oštro smanjio, a broj stručnih osoba povećao tako da se ne može govoriti o manjku kadra”, dodala je.

Korisnici se izmještaju

Prethodno su već postojale dojave da je sam prostor podružnice Kraljevice-Oštro vrlo derutan i neadekvatan za djecu.

“Mi smo ovim rješenjem naredili da se djeca izmjeste, pogotovo najteži korisnici i da se prostor opremi za pružanje izvaninstitucijskih usluga. Molila sam radi svoje radoznalosti kolege podatke oko toga koliko smo ulagali. Od 2016. do 2024. je uloženo preko 280 tisuća eura. To je preko dva milijuna kuna”, otkriva za N1 Crnoja Bartolić.

No, i uz sva ta ulaganja – prostor nije adekvatan, konstatirala je urednica Nataša Božić, a načelnica inspekcije odvraća: “Ne, nije adekvatan.”

“Ono što znam je da se razgovaralo o tome da se korisnici izmjeste kako bi im se pružio adekvatniji oblik skrbi, a oni korisnici koji su u mogućnosti da se prebace u stanove u oragnizirano stanovanje”, istaknula je načelnica Sektora inspekcijskog nadzora u Ministarstvu socijalne politike. Dodatno je objasnila da se sada razmatra reorganizacija podružnice Kraljevica-Oštro.

Izmjestiti korisnike koji su najteže, rasporediti ljude jer morate zaštititi i korisnike i ljude koji tamo rade.

Dakle, zaključak je da ta podružnica ni prostorno i organizacijski nije bila adekvatna, uslijedilo je pitanje urednice.

“Nije bilo adekvatno”, potvrdila je Josipa Crnoja Bartolić iz Ministarstva socijalne politike.

Je li se moglo više učiniti u provjeri načina postupanja s korisnicima? Je li ravnateljica Letina upozoravala na probleme?

“Prije bih rekla da su upozoravali radnici, dok je ravnateljica upozoravala na probleme s “teškim” korisnicima”, govori ona i dodaje da nitko ne može reći da ministar Marin Piletić nije osigurao novac i resurse koje je trebao. “Stvar je u ravnateljici i vijeću ustanove da pokrenu postupke i kažu što im treba”, ističe.

