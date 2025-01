Obućina: Oporavak u Gazi će trajati desetljećima i generacijama, to je ishod radikalnih pokreta

Podijeli :

Nakon 15-mjesečnog rata, izgleda da napokon na snagu stupa povijesno primirje u Gazi. Imat će tri faze, prva će trajati 6 tjedana. O najavljenom dogovoru o oslobađanju talaca i prekidu vatre u Gazi jutros je za Novi dan govorio teolog i politolog koji se znanstveno bavi područjem Bliskog istoka, Vedran Obućina.

Ocijenio je da postoji razlog za optimizam da je ovo put k trajnijem miru.

“Ovo jest obećavajuće, najbolji dogovor koji je do sada postignut. Ima nekoliko etapa, a i jedna i druga strana morat će biti vjerna dogovoru kako bi se ispoštovao do kraja i kako se ne bi ugrozio pregovarački uspjeh. Izgledno je da neće biti većih problema oko razmjene talaca. Treba biti realan i da su mogući izgredi”, kazao je.

Šef Hezbolaha: Sporazum o prekidu vatre u Gazi ukazuje na upornost otpora

Gaza je pretrpjela nevjerojatne gubitke, a u izraelskim napadima poginuli su deseci tisuća ljudi, no na spomen primirja u izraelskom kabinetu postoji niz protivnika. Vedran Obućina objašnjava zašto krajnje desni izraelski ministri prijete ostavkama.

“Protivnici su došli u izraelsku vladu s ekstremnim ciljem zauzimanja palestinskih oblasti kao dio ekspanzionističke velikoizraelske ideje koja je dio njihove ideologije. Netanyahu je trebao nekakve takve ekstremne jastrebove. Ako izlazi radikalno desna opcija, doći će do rekonstrukcije. Novi izbori su veliki problem za Netanyahua. Ako izgubi, izgledna mu je zatvorska kazna, nevezano za ovaj ratni sukob. Bilo bi tu i međunarodnih posljedica. Dakle, njemu je u interesu da pomiri strane.”

Ipak, Netanyahu iz ovog sukoba izlazi kao jedan od najuspješnijih izraelskih premijera, gotovo potpuno je eliminirao Hamas i liderstvo Hezbollaha, i tu će dobivati puno potpore od naroda. No, i u trenucima mira, Izrael će se vratiti svojim unutarnjim političkim sukobima, jer ima puno protivnika Netanyahua.

Rješenje “dviju država” za trajni mir?

Niz je otvorenih pitanja, jedno od njih je “rješenje dviju država” kada je u pitanju mir na Bliskom istoku.

“Opcija dviju država na stolu je već dugo. To je jedno od rješenja problema. No, ne bi trebalo potcijeniti opciju jedne države u kojoj bi arapsko stanovništvo, Palestinci, imali ista prava kao i izraelsko stanovništvo. Po Ustavu, Izrael je zemlja židovskog naroda, to je vrlo upitno. Opcija dviju država za Izrael nije najbolje rješenje i tu se desetljećima lome koplja kako bi to trebalo izgledati”, objasnio je.

“Za početak, važan je mir, izostanak sukoba, trebalo bi vidjeti što to znači za Gazu koja kao područje mora biti pod nečijom upravom – ili će biti pod pokretom Fatah, ili će biti novi izbori, ili će se uspostaviti međunarodna struktura, prisutna međunarodno, vojno i politički barem za neko prijelazno razdoblje kako bi se Gaza ponovno postavila na noge. Trebat će tu puno političke mudrosti. Trumpova ideja o vraćanju Abrahamovog sporazuma također je dobra ideja. Valja pripaziti na regionalne i globalne interese. Rekao bih da će tu uvijek biti netko tko će remetiti proces jer je u tom području svijeta jako puno interesa. Regulacija života u Gazi trajat će desetljećima i generacijama. Mržnja, patnja, kaos i trauma su ishod svakog radikalnog ekstremnog pokreta koji živi na Bliskom istoku”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.