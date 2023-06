Nepropisno bacate smeće u Zagrebu? Mogu vas uhvatiti kamere! Kazne do 500 eura

Podijeli :

Zagrebačko komunalno redarstvo svakodnevno na 170 lokacija u Zagrebu sa 530 kamera kontrolira kako građani odlažu otpad. I to sve kako bi se detektirali oni koji to ne rade ispravno. Uhvate li vas slijede kazne od 90 do 500 eura.

Pod okriljem noći dvije gospođe u centru grada uz kontejnere odlučile odložiti stari madrac.

Mislile su da su prošle nezapaženo, ali sve su zabilježile kamere sektora za komunalno redarstvo u bazi operativno-komunikacijskog centra.

Pomoćnik pročelnika sektora za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba Željko Renić kaže: “Ova indicija koju imamo, putem sustava video nazdora da je zabilježena, vjerujemo u daljnjem postupku ukoliko stranka ne pristane na plaćanje prekršaja da će nam doprinjeti u vođenju daljnjeg postupka u slučaju ulaganja žalbe.

I dok se za njima sada traga zbog nepropisnog odlaganja otpada žena s druge snimke nije imala sreće.

Uhvatila ju je komunalna redarka i pozvala na red. Dojave o ovakvom nedozvoljenom odlaganju u bazi prvi primjeti komunalni redar Zoran Bošković koji u smjeni nadgleda 530 kamera na 170 lokacija u Zagrebu. Bošković kaže: “Te situacije će se događati redovito. Naš cilj je prije svega upozoriti građane prije samog događaja da to što rade nije propisno, ali u slučaju da građani jasno pokazuju i intenciju da želi to ostvariti bez obzira na sve onda krećemo s postupkom uvtrđivanja identiteta osobe i pokretanja prekršajnog postupka”.

Komunalni redari i radnici Čistoće od listopada prošle godine izdali su 2.500 upozorenja o krivom načinu odlaganja smeća. Ta mjera nije postigla prevencijski učinak pa su krenuli udarati po džepovima građana. 80 radnika do sada je ispisalo 2.000 kazni u vrijednostima od 90 do 500 eura. No, i dalje ima građana koji ne odlažu kako bi trebali.

Građanin Zagreba Antun Fulir kaže: “Da, dođem imam nešto bacit ću, neću unijeti unijeti u stan, pa bacit ću usput. Isto tako i masa drugih ljudi. Moram priznati da sam i ja kriv, među ostalima. Mislim da će svima trebati prilagodba”.

Pretrpane kante za miješani otpad šarenim vrećicama i rasuto smeće svakodnevni su prizori ulica. Dok gradska vlast uvjerava da se 80 posto građana pridržava odlaganja otpada u ZG vrećice situacija na terenu to ne pokazuje, a niti video nadzor, smatraju građani to – ne može zaustaviti.

Zagrepčanin Zlatko komentira: “Malo kasnimo. Ja mislim da smo davno ranije napraviti da discipliniramo građane da se odnose prema smeću ne kao da ih briga što će biti s njime”. Nada iz Zagreba odgovara na pitanje hoće li kamere pomoći: “Ja mislim da slabo, slabo, ljudi su svakakvi. Ljudi se ne boje kamera, sigurno”. I Jasna smatra da ovo nije rješenje: “Sad je to opći kaos u svemu, to je moje mišljenje. Trebaju promijene, ali mislim da nije riješenje”.

Iz Grada kažu – nema velikih problema u utvrđivanju identiteta počinitelja.

Glasnogovornica gradonačelnika Zagreba Dinka Živalj kaže: “Oni itekako imaju sposobnost utvrđivanja identiteta. Mi sad imamo u primjeni novi model prikupljanja otpada i resursi koji su se u prošlosti koristili na jedan način koriste se na drugi ukladno potrebama novog modela”

Pomoćnik pročelnika sektora za komunalno i prometno redarstvo Željko Renić dodaje: “I vjerujem da imamo model u rukama koji može jamčiti sankcioniranje svih počinitelja komunalnih prekršaja”.

Mnogi se pak slažu, naglasak ne bi trebao biti na kažnjavanju već na svijesti građana i što jednostavnijem odlaganju ali i što češćem odvozu otpada – što je pak zadaća Grada.

