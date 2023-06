Filipović kaže da Nacional laže: “Ne mogu komentirati poruke”

Podijeli :

"Koliko mi je poznato, Janaf bez problema ima kapacitet za njih. Samo da ne dovoze iransku naftu."

To je, kako navodi tjednik Nacional, 30. svibnja 2022. u 19.12 sati, ministar gospodarstva Davor Filipović napisao i poslao putem aplikacije WhatsApp Goranu Husiću, jednom od protagonista plinske mega-afere.

Jedna je to od stotina poruka koje su u intenzivnoj izravnoj međusobnoj komunikaciji razmijenili ministar gospodarstva i čovjek koji je, prema sumnjama Uskoka, u plinskoj mega-aferi osobno profitirao 92 milijuna kuna, piše Nacional.

Glasovac o izjavi Filipovića: Ovdje nešto smrdi, smrdi, užasno smrdi Nikola Grmoja: Plenković zatajio Filipovića kao Petar Isusa

Ove navode komentirao je i sam ministar.

“Ovo što se događalo u INA-i odgovorio sam na sva pitanja, tu je sve čisto, nemam što skrivati”, rekao je na početku.

“Pozvan sam kao član NO-a. Odgovorio sam na sva pitanja i nemam što dodati. Istraga traje, ne mogu detaljizirati ništa oko toga iako vjerujem da ćete u tjedniku moći čitati cijeli moj iskaz. To je bio moj poznanik. Ne mislite valjda da je sve istina što piše? Poruke koje sam navodno slao, to je čista laž. Policija mi nije uzela mobitel, to su sulude konstrukcije”, dodao je.

Nikad se nisam čuo sa Škugorom, istaknuo je.

O komunikaciji s Husićem napomenuo je: “Ne mogu komentirati poruke. Ni sa kim nisam komentirao cijene plina ni ne znam čega. Puno mi ljudi šalje poruke.” Odakle poznaje Husića, nije htio objasniti.

Na pitanje zašto bi netko izmislio poruke, rekao je: “To trebate pitati njih, ali postoji kontinuitet tjednika s brojnim lažima o meni. Mirno spavam oko svega.”

