Nestrpljivo ste čekali jesen zbog vrućih kestena. I cijene su im vruće

Kristina Štedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

Kesteni su jedan od simbola jeseni. Zdrav, hranjiv i ukusan plod koji se običava kupovati na ulici kod kestenjara.

Već lani su ljubitelji kestena bili iznenađeni njihovim visokim cijenama, bilo da je riječ o sirovima na tržnici ili pečenima kod uličnih kestenjara. Tako je i ove jeseni. Kesteni su skupi kao lani. I značajno skuplji nego prije nekoliko godina. Neki su uočili da su skuplji od kilograma svinjetine.

Sezona je skupljanja kestena. Pripazite, kazne su jako visoke

Na gradskim tržnicama prodaju se po cijeni od 4 eura za kilogram u, primjerice, Velikoj Gorici i Pakracu, pet eura u Koprivnici, šest u Rijeci pa čak do osam u Puli i do 10 eura za kilogram u Splitu, ali za marune koji su krupniji i slađi od uobičajenih pitomih kestena. Na najvećoj zagrebačkoj tržnici Dolcu cijena kilograma pitomih kestena je 5 eura, dok su maruni oko 8 eura. Na drugim zagrebačkim tržnicama cijena je euro do dva niža.

Od 2,5 eura za malu mjeru do 8 za veliku

Prije nekoliko godina cijena kilograma kestena u Zagrebu bila je 20 kuna, što bi bilo sadašnjih dva i pol eura.

Kod uličih kestenjara u središtu Zagreba cijene variraju. Na Britanskom trgu mala mjera je 3 eura, srednja 4, a velika 5. Na Cvjetnom trgu, pak, mala mjera je pet, srednja sedam, a velika osam eura. Kod kestenjara u Gajevoj ulici mala mjera je 2,5 eura, srednja 4, a velika 5, dok su na Mažuranićevom trgu cijene nešto niže – mala mjera 2, srednja 3, a velika 4 eura.

Sakupljanje kestena samo s dozvolom

Kesten je jedan od onih šumskih plodova koje, kao i gljive, građani mogu sami skupljati, ali pod uvjetima koje propisuju Hrvatske šume Pravilnikom o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda i korištenju šume i šumskog zemljišta. Taj Pravilnik možete pročitati OVDJE.

Hrvatske šume objavile: Koliko gljiva, kestena i drugih plodova smijete nabrati

Za sakupljanje kestena (i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda) za osobne potrebe potrebno je imati odgovarajuću dozvolu. U suprotnom, sakupljanje je kažnjivo, a kazne su u rasponu od 133 do 933 eura.

Do 10 kilograma dnevno

Dozvola koja vrijedi do 31. prosinca besplatna je, a može se preuzeti OVDJE putem aplikacije na mrežnoj stranici Hrvatskih šuma. Potrebno je popuniti zahtjev, isprintati ga ili preuzeti dozvolu na mobilni telefon. S dozvolom se smije prikupiti do 10 kilograma kestena i do 3 kilograma gljiva dnevno.

Za sakupljanje kestena u komercijalne svrhe potrebno je sklopiti ugovor s nadležnom upravom Hrvatskih šuma i platiti naknadu prema važećem cjeniku.

