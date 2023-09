Sezona je skupljanja kestena. Pripazite, kazne su jako visoke

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Počela je sezona kestena i šume su ovih dana pune skupljača koji su u potrazi za tim ukusnim i iznimno zdravim šumskim delicijama.

No, ljudi pritom zaboravljaju kako je za skupljanje potrebno imati važeću dozvolu koju izdaju Hrvatske šume. Bez dozvole, skupljanje kestena je kažnjivo, piše Danica.

Prema dokumentu Hrvatskih šuma koji se zove Pravilnik o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda i korištenju šume i šumskog zemljišta, uz dozvolu je dopušteno prikupiti do 10 kilograma kestena i do 3 kilograma gljiva dnevno.

Hrvatske šume objavile: Koliko gljiva, kestena i drugih plodova smijete nabrati

Riječ je o skupljanju šumskih plodina za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe, pa je količina svih nedrvenih šumskih proizvoda ograničena na dnevno dopuštenu. Ako to činite bez dozvole, prijeti vam kazna od 1000 do 7000 kuna, odnosno od 133 do 933 eura.

Ako je više punoljetnih članova obitelji u skupljanju kestena, svatko od njih mora imati dozvolu ako količina koju zajedno prikupe prelazi dopuštenih 10 kilograma. O tome trebate voditi računa, kao i o činjenici da vas se može kazniti i ako te kestene prodajete.

Dozvolu se može vrlo jednostavno dobiti online na ovome LINKU. Treba popuniti zahtjev i potom skinuti dozvolu na mobitel ili je isprintati. Vrijedi do 31. prosinca.

