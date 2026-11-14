Najviše intervencija bilo je u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su vatrogasci tijekom petka, 13. studenoga i noći na subotu, 14. studenoga intervenirali 47 puta. U njima je sudjelovalo 146 vatrogasaca s 49 vozila iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.