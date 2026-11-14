HVZ OBJAVIO PODATKE
Snažno nevrijeme pogodilo tri županije: Poplavljeni objekti, srušena stabla i oštećeni krovovi
Zbog nevremena praćenog obilnim oborinama i olujnim vjetrom, koje je u četvrtak i petak, 12. i 13. studenoga, zahvatilo Istru, Primorsko-goransku i Zagrebačku županiju, vatrogasci su imali ukupno 92 tehničke intervencije, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).
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Najviše intervencija bilo je u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su vatrogasci tijekom petka, 13. studenoga i noći na subotu, 14. studenoga intervenirali 47 puta. U njima je sudjelovalo 146 vatrogasaca s 49 vozila iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U Istarskoj županiji zabilježene su 34 intervencije, u kojima je sudjelovalo 116 vatrogasaca s 39 vozila, dok je na području Zagrebačke županije zabilježeno 11 intervencija, uz angažman 37 vatrogasaca s 15 vozila.
Intervencije su se uglavnom odnosile na ispumpavanje vode iz objekata i drugih prostora, uklanjanje srušenih stabala i granja, čišćenje oborinskih kanala i šahtova te izradu zečjih nasipa.
Nevrijeme je prouzročilo rušenje stabala i grana, oštećenja krovova i električne infrastrukture te plavljenje objekata i prometnica.
Vatrogasne snage i dalje su angažirane na saniranju posljedica nevremena prema dojavama građana, navodi HVZ.
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