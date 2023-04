“Nije mi jasno zašto se se protiv vozača Vanje Marušić najavljuje postupak“

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Bivši glavni državnik odvjetnik Berislav Živković gostovao je u Newsroomu i komentirao okolnosti ostavke Vanje Marušić s mjesta ravnateljice USKOK-a.

“Ne želim govoriti kao političar. Pravno gledano postojao je razlog za ostavku, no pitanje je da li je to dovoljno da se uistinu i dogodi njena smjena. Moguće je da je Marušić pogriješila, ali i da je shvatila da je nepotrebno gubiti vrijeme Kao zamjenica u državnom odvjetništvu sada će imat će svoj odjel koji nije operativan u smislu kakav je USKOK. Tamo je bila uključena operativno u koordinaciju i planiranje akcija, što strašno troši čovjeka. Biti zamjenica u državnom odvjetništvu potpuno je različito od posla zamjenika u državnom odvjetništvu“, kazao je Živković.

Petrov: “Hrvoj Šipek je nacrtala metu na čelu Vanje Marušić” Zlata Đurđević o smjeni šefice Uskoka: Poput filmske priče o političkom obračunu

Podsjetio je na teorije kolega odvjetnika kako nema pravne osnove da Marušić snosi odgovornost zbog saobraćajke.

“Njen krimen je što nije obavijestila koga je trebala, ponajprije zbog visine štete, no postoje valjani argumenti koje su iznijeli odvjetnici kako nije trebala odsupiti. Ne znamo i dalje zašto je ona to zapravo učinila. Mogla je krenuti u pravnu bitku“, objasnio je.

“Sukob s glavnom državnom odvjetnicom je postojao, međutim činjenica je kako je USKOK do one konferencije za medije funkcionirao prilično efikasno. Marušić je nadišla osobne skupine i profesionalno radila posao. To se ne može poreći“, dodao je.

Ne slaže se da je protiv vozača koji je sudjelovao u prometnoj nesreći, a zbog koje je Marušić podnijela ostavku, potrebno voditi postupke.

“Ne razumijem zašto bi ministarstvo vodilo disciplinski postupak protiv njega. To mi je besmisleno“, poručio je.

Bivši glavni državnik odvjetnik dao je i svoje viđenje posla u USKOK-u.

“Posao u USKOK-u je takav da se pitam tko ima motiva raditi svako jutro do kasno navečer na kompleksnim slučajevima gospodarskog kriminala. No uvijek se nađe sposobnih ljudi“, zaključio je Živković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.