Banke šalju obavijesti o prešutnim minusima, provjerili smo o čemu je riječ

Dio banaka poslao je svojim korisnicima obavijesti koje se tiču prešutnih minusa. Hrvatska narodna banka (HNB) definira dopušteno prekoračenje kao iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku, dok je prešutno prihvaćeno prekoračenje ono pri kojem banka potrošaču stavlja na raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa potrošača ili dogovoreno prekoračenje.

Vlada RH, HNB i 13 banaka potpisali su prošle godine memorandum o novim pravilima prekoračenja po tekućem računu kojim se želi smanjiti broj korisnika prešutnog minusa.

Što se mijenja?

U obavijesti koju je Zagrebačka banka poslala prije desetak dana svojim korisnicima navodi se da se dodaje nova točka “dopušteno prekoračenje”.

“U Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima potrošača: dodaje se nova točka “Dopušteno prekoračenje” koja opisuje osnovne uvjete proizvoda te usklađenja i izmjene u svim drugim dijelovima Općih uvjeta, a koji se odnose na novi proizvod Dopušteno prekoračenje i izmjene postojećeg proizvoda Prešutno prekoračenje; dopunjeni su uvjeti na način da se točno navode nazivi drugih Općih uvjeta poslovanja koji se primjenjuju zajedno s predmetnim Općim uvjetima; uvodi se mogućnost zaprimanja instant prekograničnih priljeva u valuti euro; dodaju se pravila konverzije kod transakcija uplata na karticu, primjenom kupovnog tečaja”, navodi se, između ostalog, u obavijesti Zagrebačke banke.

Privredna banka (PBZ) je također poslala svojim klijentima obavijest o izmjenama u poslovanju. Iz PBZ-a navode da namjeravaju uvesti izmjene Okvirnog ugovora o platnim uslugama.

“Izmjene Okvirnog ugovora odnose se na izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama – potrošačima s primjenom od 19. lipnja 2023. i to u dijelu: uvođenja u ponudu Banke dopuštenog prekoračenja uz transakcijski tekući račun u eurima od 19. lipnja 2023.; prestanka odobravanja prešutnog prekoračenja po tekućem računu u eurima od 19. lipnja 2023. uz zadržavanje prava korištenja prešutnih prekoračenja postojećim korisnicima prešutnih prekoračenja do 30. lipnja 2024., odnosno do prihvaćanja ponude Banke za prijelaz na dopušteno prekoračenje i sklapanja ugovora o dopuštenom prekoračenju; dodatnog reguliranja pravila izračuna kreditne sposobnosti i redefiniranjem čimbenika koji utječu na odobravanje/ugovaranje odnosno smanjenje ili povećanje ili ukidanje dopuštenog prekoračenja”, stoji, između ostalog, u obavijesti PBZ-a.

Sličnu je obavijest svojim korisnicima poslala i RBA, koja navodi da će banka u svojoj ponudi od 30. lipnja 2023. godine imati samo dopuštena prekoračenja.

“Klijentima koji koriste prešutno prihvaćeno prekoračenje omogućit će prelazak na Dopušteno prekoračenje u cijelom iznosu prethodno odobrenog prešutno prihvaćenog prekoračenja. Detaljna ponuda za prelazak bit će klijentima dostavljena u skladu s odredbama Memoranduma najkasnije do 30.6.2023. godine, na ugovoreni način.”

Ukidaju li se prešutni minusi?

S obzirom da se u ovim obavijestima navodi da novi korisnici neće imati pravo na prešutni minus, a da će postojeći korisnici imati to pravo još samo određeno vrijeme, pitali smo HNB i Hrvatsku udrugu banaka (HUB) znači li to da se ukidaju prešutni minusi.

“S obzirom na to da je ispitivanje HNB-a pokazalo da su na našem tržištu postala dominantna prešutna prekoračenja koja su slabije regulirana, imaju višu kamatu i potrošačima pružaju niži standard zaštite u odnosu na dopuštena prekoračenja, svrha Memoranduma je omogućiti prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja čime će se osigurati bolja zaštita potrošača kojima je odobreno prešutno prihvaćeno prekoračenje”, kazali su nam iz HNB-a.

Također navode da su se banke memorandumom obvezale “da će najkasnije do 30.6. ove godine potrošačima omogućiti prelazak na dopušteno prekoračenje”. Stoga su korisnicima počele pristizati obavijesti o nadolazećim promjenama u cilju prelaska s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja.

“U skladu s odredbama Memoranduma banke će najkasnije do 30. lipnja 2023. omogućiti i ponuditi potrošačima korištenje dopuštenog prekoračenja i to tako da će u pozivu svakog potrošača korisnika prešutno prihvaćenog prekoračenja obavijestiti o mogućnosti da njegovo prešutno prihvaćeno prekoračenje, a ovisno o odluci Banke u cijelosti ili najmanje do polovice ukupnog iznosa zamijeni s dopuštenim prekoračenjem uz navođenje svih bitnih uvjeta kako prešutno prihvaćenog prekoračenja kojega potrošač trenutno koristi, tako i uvjeta ponuđenog dopuštenog prekoračenja”, rekli su nam iz HUB-a.

Iako niti HUB niti HNB nisu htjeli eksplicitno i nedvosmisleno potvrditi da se uskoro ukida prešutni minus, iz navedenih odgovora i obavijesti banaka jasno se može zaključiti da preuštni minusi više neće biti dostupni korisnicima.

Koliko je korisnika prešutnih minusa?

Riječ je o odluci koja se tiče dobrog dijela građana Hrvatske. Naime, još u kolovozu 2021. godine HNB je objavio da je prekoračenje odobreno po 1.827.992 računa, od toga 94.152 dopuštenih, a 1.733.840 prešutnih prekoračenja.

“Prosječno odobreno dopušteno prekoračenje iznosi 12.295 kn, a koristi ga 31.704 potrošača. Prosječno odobreno prešutno prekoračenje iznosi 8.821 kn, a koristi ga 839.920 građana”, pisao je tada HNB.

A kakva je situacija danas? “Prema informacijama kojima raspolaže HNB, u hrvatskim bankama odobreno je oko 1,8 milijuna prekoračenja. Od ukupnog broja odobrenih prekoračenja, preko 95% čine prešutno prihvaćena prekoračenja.”

“Na dan 31.12.2022. ukupno iskorišteni iznos prekoračenja iznosio je 5,3 mlrd. kn, što je smanjenje u odnosu na 30.6.2022. kada je iskazan iznos od 5,9 mlrd. kn iskorištenih prekoračenja po računima građana”, dodaju iz HNB-a.

“U siječnju 2023. ukupno je bilo odobreno oko 730 milijuna eura prekoračenja po transakcijskim računima, što je smanjenje od oko 33 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine”, naveli su pak iz HUB-a.

Kako će ovo utjecati na korisnike?

Iz HNB-a naglašavaju da ovdje nije riječ o samostalnoj odluci banaka nego je to posljedica spomenutog memoranduma.

“Prelaskom na dopuštena prekoračenja, potrošačima će biti zajamčena niža cijena korištenja prekoračenja, kvalitetnije informiranje prilikom ugovaranja prekoračenja, kao i postupna otplata duga u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja”, naglašavaju iz HNB-a.

“Radi se o apsolutnom neredu”

Ekonomski analitičar Neven Vidaković za N1 navodi da ovu situaciju nereda može razriješiti HNB.

“Centralna banka ima ovlasti boga. Da HNB želi nešto napraviti, HNB to napravi za minutu. Mi još uvijek pričamo o švicarcu, a HNB je švicarce mogao ukinuti jednim listom papira”, navodi Vidaković. “Te stvari u normalnim ekonomijama s normalnom centralnom bankom ne postoji.”

Dodaje da banke rade ono što je njima najprofitalbilnije i ako im središnja banka dozvoli ovakvo postupanje, one će to i raditi. S obzirom da je odobreno gotovo dva milijuna prekoračenja, Vidaković ističe da se “radi o apsolutnom neredu koji treba regulirati HNB”.

“Gdje je metodologija određivanja kamatnih stopa, gdje su kontrole rizika”, pita ekonomist i dodaje da HNB ne radi svoj posao.

“Građani su prepušteni sami sebi da opet snose posljedice groznih odluka”, navodi ekonomist.

