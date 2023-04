Petrov: “Hrvoj Šipek je nacrtala metu na čelu Vanje Marušić”

Podijeli :

Predsjednik Mosta Božo Petrov, gostujući u N1 Newsroomu,govorio je o ostavci šefice USKOK-a, kao i o ponašanju zastupnika u Saboru.

Komentirao je ostavku šefice USKOK-a Vanje Marušić: “Meni nije iznenađujuće. Bilo je samo pitanje vremena s obzirom na to da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nacrtala metu na čelu Vanje Marušić od famozne pressice otkad joj je Vanja Marušić javno rekla – upoznala sam Vas sa predmetom Gabrijele Žalac. U trenutku kada pronađete minimalan kamenčić na koji se netko može skliznuti, to je njoj bio dovoljan razlog zbog kojeg se može razriješiti Vanju Marušić. Je li to čista taština ili je Marušić htjela otvoriti nove predmete protiv politički eksponiranih predstavnika HDZ-a, to ćemo, nadam se, jednom saznati. Ovo nije nimalo na čast i obraz DORH-a”.

“Državna odvjetnica ništa ne objašnjava, ona objašnjava samo predsjedniku Vlade, iako bi njemu trebala najmanje objašnjavati s obzirom na broj korumpiranih ljudi u njegovoj Vladi i broj ministara u pritvoru ili zatvoru i pod optužnicama”, ističe Petrov.

Plaće i uvjeti u DORH-u i USKOK-u su sve niže prošlih godina. Petrov kaže: “Nije stvar kompetentnosti ljudi nego toga želi li vlast u ovoj zemlji zemlju bez korupcije i klijentelizma ili im to odgovara. Njima korupcija i klijentelizam odgovaraju. Zato nema novaca za DORH. Zato i kadrovi odlaze”.

Petrov poziva ljude da izađu na izbore sljedeće godine kako bi promijenili ovakvu vlast: “Ako im je dosta života u takvoj državi, umjesto da skupe kofere, neka izađu na izbore. Nema promjene ako građani ne naprave promjenu”.

Komentirao je i ideju zastupnika Nina Raspudića da bi se cijela oporba trebala udružiti protiv HDZ-a: “Gorući problem je korupcija, klijentelizam i nefunkcioniranje pravosuđa. To se treba riješiti neovisno o ideološkim smjernicama. To je Raspudić pokušao objasniti. Valjda je svima jasno da ovako država ne može naprijed”.

Govorio je i o jučerašnjem nastraju na mjesto gdje sjedi predsjednik Sabora Gordan Jandroković: “Jedna stara poslovica je – sila silu rađa. Ne možete se ponašati silovito i nasilnički i očekivati da će ljudi s izgrađenim stavom reagirati kao ovce. Ne opravdavam bilo kakvo nasilje, samo govorim zašto kod određenih ljudi proizvedete takav učinak. Je li poželjno prijetiti nekome – ne. Ali idemo osim posljedice gledati i uzrok. Ne možete nakon što ste prekinuli sjednicu dijeliti opomene”.

Na pitanje o tome osuđuje li izlazak trojice kolega, Petrov odgovara: “Naravno, zato što ja ne opravdavam bilo kakvo nasilje. Osuđujem i to, ali osuđujem i uzroke. Uzrok je u nekorektnom, nejednakomjernom predsjedavanju Saborom od strane Gordana Jandrokovića. On vrlo često daje komentare u ime HDZ-a koristeći fotelju u kojoj sjedi. Sve to ljudi vide, nisu ljudi glupi unutra”.

Komentirao je i jučerašnju izjavu stranačkog kolege Mira Bulja: “Bulj je govorio o jasnom geslu koje stoji u simbolu postrojbe koja se borila za neovisnost RH. Ako netko citira nešto, to ne znači da netko to uzvikuje. Koja politička stranka na nebu Hrvatske je jedina u svojoj deklaraciji osudila bilo kakav oblik totalitarizma – Most, jedina stranka”, zaključuje Petrov.