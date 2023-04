Dalija Orešković: Premijer je u Saboru gost

Podijeli :

Saborska zastupnica Dalija Orešković u Newsroomu je komentirala aktualna događanja, među ostalim ovotjedni obračun u Hrvatskom saboru uoči rasprave o Zakonu o prekršajima kao i odlazak sad bivše šefice Uskoka Vanje Marušić.

“Kolegama sam rekla što o tome mislim i uputila ih da to kažu pred Baščanskom pločom, da djelatnike Sabora ne dovode u neugodnu situaciju”, rekla je Dalija Orešković o obračunu u Saboru i dodala:

“Treba prvenstveno osuditi vladajuće koji su diktaturom većine nametnuli ovu točku dnevnog reda bez da je prošla javno savjetovanje. Da vladajući nisu napravili ovakvu povredu demokratske procedure, možda ovakve neugodne scene u Saboru ne bismo gledali.”

Ističe da Zakon nije smio ni biti u hitnoj proceduri jer za to nisu bili ispunjeni uvjeti. “Ponižavajuće je za hrvatsku demokraciju da Sabor o sebi i procedurama kaže jedno, a onda to pogazi kako bi pokušao sakriti sve sporno što se u zakonu krije”, naglasila je Orešković.

Komentirajući ponašanje zastupnika istaknula je: “Ne ponašaju se svi zastupnici isto, nepošteno je reći da ovakvim cirkusom svi pokušavamo privući pažnju. O tome što se događa u Saboru malo se izvještava. Žao mi je što su neki zastupnici uvijek pripremljeni, argumentirani, imaju profesionalno znanje i koriste dodatno istraživanje, o tome se nikad nije pisalo u medijima. Pa oni s manje unutarnjih kočnica pribjegavaju domišljatijim metodama. Kad krene u fizičke obračune, to je ozbiljan poremećaj, to se ne smije događati jer je to pitanje elementarne sposobnosti obavljanja javne funkcije.”

Komentirajući reakciju premijera Plenkovića koji joj je poručio – “ako vam se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put, Gute Reise, auf wiedersehen” – nakon što je prije godinu dana u jednom intervjuu izjavila da bi “svi članovi HDZ-a trebali nositi stigmu kao Nijemci nakon Drugog svjetskog rata”, Orešković je pojasnila:

“Da, ali ja to nisam izrekla u sabornici. Te riječi koriste HDZ-ovi zastupnici kad se obraćaju meni. Biram riječi koje koristim u sabornici kao i u javnom prostoru. Točno je da sam u intervjuu to izjavila u kontekstu sistemske korupcije koju je uspostavio HDZ i koju održava. Mislim da nisam pretjerala jer sam htjela da građane nešto prodrma. Ne bih voljela time uvrijediti Nijemce koji su bili neprimjereno proganjani. Zbog činjenice da se nitko u HDZ-u ne želi distancirati od korupcije, kako se Plenković odnosio prema Gabrijeli Žalac? Hvalio ju je u trenutku pokretanja postupka. Dominantna politička stranka koja ima vlast i pravomoćnu presudu za koruptivno kazneno djelo drma državom, provodi teške koruptivne afere. Oni ne osjećaju da su krivi, ne osjećaju tu stigmu, u tom smislu sam povezala tu asocijaciju.”

“Ovdje nije dobrodošao nitko tko preispituje HDZ, tko talasa, s tim su se građani poistovjetili. Ako premijer inzistira da je rečenica upućena meni, onda je dodatno problematično. Premijer je u Saboru gost. Zastupnička pitanja i postoje da budu brana autoritarnim i diktatorskim tendencijama kakvim naš premijer postaje prečesto sklon. Njegovo ponašanje u Saboru i poruka “mrš iz države jer mi postavljaš pitanja” ne može se usporediti s mojom izjavom koja je izgovorena prije godinu i više dana”, dodala je Orešković.

Komentirajući odlazak šefice Uskoka Vanje Marušić istaknula je da službeno objašnjenje nije uvjerljivo. “Ne želim spekulirati o pravim razlozima, kad tad će se saznati. Ovime su DORH i Uskok uzdrmani”, rekla je.