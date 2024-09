Mažar o aktualcu: Dugo, toplo ljeto je na određene zastupnike ostavilo posljedice

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar u N1 Studiju uživo je s našim Ilijom Radićem razgovarao o aktualnim političkim temama.

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor je u četvrtak počeo redovno jesensko zasjedanje i to na novoj lokaciji vojnog učilišta „Franjo Tuđman” na zagrebačkom Črnomercu.

Neslužbeno: Razmatra se iznos između 0 do 8 eura po kvadratu za porez na nekretnine?

Jesensko zasjedanje otvorilo je aktualno prijepodne, a HDZ-ov Nikola Mažar, čini se, nije zadovoljan jučerašnjim performansom pojedinih saborskih kolega: “Dugo toplo ljeto je na određene zastupnike ostavilo posljedice pa jučerašnja politička utakmica nije bila na nivou.”

“Nije bilo pretjerano argumentirane rasprave pa se išlo ad-hominem. Svjedočili smo onome na što sam predsjednik Sabora apelira da se ne bi trebalo događati. Ljudi ne zaslužuju cirkus nego konkretna pitanja i odgovore”, dodao je.

Istu stvar je u programu N1 televizije rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac, ali ona za to optužuje Vladu.

“Što se tiče kolega i kolegica iz SDP-a, svjedočimo da su oni u svojoj problematici.

Možemo želi vrijednosni porez na nekretnine, Bakić objasnio što to točno znači

Na njihovim unutarstranačkim izborima se događaju sramotne stvari”, kazao je Mažar, a zatim dodao: “Dovoljno je da pogledate da su imali pet kandidata za predsjednika stranke, gdje je od 22 000 članova samo 8 000 izašlo, dok je s druge strane, Andrej Plenković na unutarstranačkim izborima dobio 80 000 glasova kao jedini kandidat. To govori o političkoj snazi HDZ-a i SDP-a.”

Što nas čeka ove jeseni?

“Već danas tijekom rasprave u Saboru imamo bitne zakone. Jedan je vezan uz upravljanje i gospodarenje zgradama, a na to se nadovezuju dopune Zakona o građevinskoj inspekciji”, kaže Mažar pa dodaje: “Danas nastavljamo širom stambenom reformom i kroz druge zakone. Ono što će ići i kroz Zakon o priuštivom stanovanju je da se jednom sveobuhvatnom politikom i izmjenom niza zakona omogući niža cijena otkupa, isto tako i niži najam i da se kroz druge zakone ide u subvencioniranje dugoročnog najma.”

Porez na prazne nekretnine od 0 do 8 eura po kvadratu?

Kao jedna od opcija spominjao se porez u rasponu od nula do osam eura po četvornom metru, a odluke bi o tome trebali donositi lokalni čelnici, koji također mogu odlučiti da se taj porez uopće ne primjenjuje.

“Mi već 30 godina imamo porez na nekretnine koji se zove porez na kuće za odmor. Do sada je svaka jedinica lokalne samouprave imala mogućnost stavljanja koliko želi da bude porez. To se stavlja iz razloga što ne bi bilo oportuno i fer da država centralizirano odlučuje koliko će koštati kuća u Dubrovniku, a koliko u Baranji, Iloku ili Vukovaru. Znamo kakva je situacija u Slavoniji i hrvatskim selima. Država ne može preuzeti na sebe da jednako oporezuje kuće u ruralnim djelovima i u prvom redu do mora”, objasnio je Mažar.

“Vjerujem da većina, ako ne i svi izabrani gradonačelnici i načelnici, kada rade u interesu države, stavljaju privatno sa strane i gledaju ono što je od interesa za općinu ili grad. Besmisleno je razmišljati da će netko zbog jednog apartmana ili rođaka ići s 0 posto poreza”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.