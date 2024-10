Raspudić: Dovedeni smo u situaciju da ćemo morati glasati između Plenkovićevog i Milanovićevog ega

Podijeli :

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić u Novom danu je kod naše Mašenke Vukadinović komentirao političke aktualnosti.

Nino Raspudić osvrnuo se na nepozivanje predsjednika Republike Zorana Milanovića na summit u Dubrovniku: “Sve učestalije nam izlaze posljedice tog dubinskog problema, a to je tvrda ili nepostojeća kohabitacija predsjednika Vlade i predsjednika Republike. To je nešto zbog čega godinama pati diplomacija, vojska, a sada vidimo i vanjskopolitičke blamaže. Logično je da tamo gdje sudjeluje premijer ne mora sudjelovati i predsjednik i obrnuto, ali ovo se događa na tlu Hrvatske, barem iz neke kurtoazije je mogao predsjednik pozdraviti skup pa da to u radnom formatu nastavi premijer. Ako već dolazi predsjednik velike države kao što je Ukrajina, čudno je da se ne sastane s predsjednikom Republike.”

“Što Vučić radi na summitu?”

“Na kraju je zvijezda cijele priče ispao Aleksandar Vučić, a njegov dolazak i njegov nastup postavljaju pitanje motiva summita. Tko je uopće osmislio summit u tom formatu, što Vučić radi na tom summitu? Je li to summit jugoistočne Europe i zemalja koje podupiru Ukrajinu, znači li to da Vučićeva Srbija podupire Ukrajinu? Na temelju čega se to zaključuje da je današnjoj Srbiji pod Vučićem mjesto na takvom summitu”, dodao je zastupnik.

Raspudić je istaknuo da je apsurdno da se Vučić poziva na summit: “Poseban je problem što na jednom od simboličkih mjesta stradanja u Domovinskom ratu, kao što je Dubrovnik, dolazi Vučić i usuđuje se javno korigirati Andreja Plenkovića kada govori o agresiji 1991. i izjaviti da Srbija to gleda stopostotno drugačije.”

“Mazohističko samoponižavanje Hrvatske”

“Mazohističko samoponižavanje Hrvatske s Vučićem, jedno su dobrosusjedski odnosi, surađivati se mora do određene razine, ali ne može nama netko uz Bruxellesa reći da to nije više taj Vučić nego neki drugi”, dodao je.

Zastupnik je komentirao i reakcije javnosti na Vučićev dolazak u Dubrovnik: “Najbučnije braniteljske udruge su šutnjom i neaktivnošću rekle o sebi samima, većina njih je davno od strane HDZ-a potkupljena i pasivizirana. Vrlo su bučne kada treba nešto reći za dnevno političke obračune, a na ovakve stvari šute, to je njima na obraz.”

“Plenkovićev i Milanovićev ego”

Raspudić se osvrnuo na solidarnost s Ukrajinom i optužbe HDZ o podupiranju Rusije: “Govoriti o ruskim igračima u Hrvatskoj je degutantno, pogotovo kada to dolazi od HDZ-a, istog HDZ-a koji je par tjedana prije ruske agresije na Ukrajinu pozivao Vladimira Putina u Hrvatsku. To je bilo šest godina nakon ruske aneksije Krima, četiri godine nakon ruske aneksije Krima, Kolinda Grabar Kitarović, njihova predsjednička kandidatkinja grli Putina, Gordan Grlić Radman par dana prije agresije govori o toploj pjesničkoj duši Lavrova. Oni su zadnji koji bi trebali bilo koga etiketirati kao ruskog igrača.”

“Dovedeni smo u situaciju na perfidan način da ćemo uskoro u Saboru morati glasati između Plenkovićevog ega i Milanovićevog ega, a krivi su obojica. Predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova moraju oko ovih stvari konzultirati predsjednika, a predsjednik mora pratiti što se događa. Itekako je imao vremena reagirati na to ranije pa i u Washingtonu, a ne čekati kampanju i povoljan trenutak kako bi on postupio kao branitelj hrvatskih ljudi koji neće ginuti za globaliste na istočnom frontu”, komentirao je Raspudić raspravu o slanju hrvatskih vojnika u NATO-ovu misiju.

