Nobilo o padu vještačenja u slučaju Agrokor: “Malo je poznato u javnosti…”

Podijeli :

N1

Odvjetnik Anto Nobilo, koji je uključen u slučaj Agrokor, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao odluku Visokog kaznenog suda da je vještačenje u tom slučaju nezakonito.

Nobilo kaže kako će biti teško održati optužnicu i da će nevjerojatno biti vraćena na istragu. “DORH onda mora napraviti novu vještačenje jer bez toga optužnica ne stoji”, rekao je .

“Ivici Todoriću se stavlja na teret da je frizirao financijska izvješća da bi dobio veću dividendu i kako ćete dokazati friziranje financijskog izvještaja bez financijskog vještačenja”, pita se Nobilo.

Tko će platiti krah pravosudne trakavice protiv Todorića?

“Bojim se da je tu glavni cilj Todorić, a njemu se ništa ne može dokazati bez vještačenja. DORH može povući optužnicu, a može i smanjiti obuhvat okrivljenika. Malo je poznato u javnosti da su zamjenici, koji su radili na istrazi, napravili elaborati koji kaže da za veći broj okrivljenika nema niti jednog dokaza. Dali su prijedlog da se odustane od njih, no Zlata Hrvoj Šipek je natjerala zamjenike da ovakvu optužnicu naprave da ne pokažu slabost”, naveo je.

“Ona je trebala sagledati da je vještačenje protuzakonit, i ne samo to nego da je to kazneno djelu. Da su ljudi koji su radili to napravili kazneno djelo, a to su prije svega oni koji su radili ugovor s KPMG-om koji je radio ovo nezakonito vještačenje. Oni su našli paravan, manekena u Poljskoj koji je trebao predstavljati vještaka, a znali su da će vještačiti KPMG Hrvatska koja je od privremene Uprave Agrokora dobila 15 milijuna eura. To je bila jedna prevara”, rekao je.

“Ako državna odvjetnica u roku od 30 dana ne pokrene kaznene ili stegovne postupke, ja ću podnijeti kaznenu prijavu protiv DORH-a zbog zloupotrebe službenog položaja”, dodao je.

KPMG je radio vještačenje i za privremenu Upravu tvrtke i za DORH, na pitanje kako im se to moglo dogoditi Nobilo odgovara: “Tako što su mislili da će to prikriti. Izbacili su u prvi plan vještaka iz Poljske i mislili su da se neće povezati s Hrvatskom. Svjesno su donijeli tu odluku. Ako imate svog vještaka kojeg plaćate 15 milijuna eura onda je teško izgubiti spor. To je zloupotreba i mislili su da će paravan biti dovoljno dobar da se sve to prikrije”.

Vjeruje da nitko iz Vlade nije znao za taj angažman KPMG-a, ali smatra da je Vlada od početka odgovorna za cijelu ovu aferu jer se htio otuđiti Agrokor Todorić. “Usput je ekipa iz Borga jedno 200 milijuna eura izvukla u toj tranziciji”, dodao je i naveo da je to afera Agrokor 2 i da će odgovarati ljudi koji su pisali te zakone, ali da to mora biti politička odluka.

“Dok imamo ovu državnu odvjetnicu i Vladu koja je stajala iza ovoga teško se nešto može promijeniti”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.