Tko će vještačiti u slučaju Agrokor? “Velike kuće ne žele na sebe navući negativne stvari”

Iako je rješavanje pitanja vještačenja u slučaju Agrokor trebalo biti riješeno do kraja svibnja, odluke još uvijek nema. O toj i drugim aktualnim temama u Noovm danu s našim Tihomirom Ladišićem govori odvjetnik Anto Nobilo.

“Agrokor postaje kao neka trakavica. Mi smo sedam godina izgubili, još nemamo ni optužnicu. U 12. mjesecu je Optužno vijeće donijelo odluku da se treba dopuniti vještačenje i dalo rok od godinu dana. Optužnica je pala, već druga, zbog toga što je financijsko vještačenje proglašeno nezakonitim dokazom. Optužnica se vraća u istragu. 21. 12. ove godine ističe taj rok. Ako se tad nova optužnica ne uloži u sudski spis, to bi značilo obustavu postupka”, objašnjava Nobilo.

“Turudić može suvereno vladati tim predmetom”

Nobilo ne vidi problem u tome što je u međuvremenu upravljanje DORH-om preuzeo bivši sudac Ivan Turudić, koji je odlučivao baš o ovom predmetu. “Ne vidim nikakav problem. On je kao sudac donio odluku, ta odluka je pravomoćna. Sad se ide ispočetka. Nakon vještačenja DORH mora donijeti odluku hoće li podići optužnicu, ako da, kakvu, protiv koga. Ja tu vidim čak i plus. On je morao proučiti zaista obiman predmet i sad može suvereno vladati tim predmetom kad mu zamjenici dolaze referirati. On zna sve o tome predmetu i može donositi odluke. Bilo bi puno teže da netko tko uopće nije upoznat sa slučajem Agrokor mora donositi odluke”, navodi Nobilo.

Đurđević: Turudić se mora izuzeti iz slučaja Agrokor, Janaf, Rimac. S EPPO-om će surađivati dobro

“Jedan je problem što će biti s predmetom, vještačenjem, hoće li uloviti ovaj rok, hoće li sud biti prisiljen produžiti rok. Drugi segment je što se događalo iz zavjese. Događalo se puno toga značajnoga i nešto će se morati poduzeti. Ono što smo mi utvrdili tijekom ispitivanja vještaka Ismaila Kamala je da su oni koji su donosili odluke bili svjesni da krše zakon, bili su upozoreni da krše zakon i unatoč tome su donijeli odluke i proizveli štetu za DORH u vidu bačenog novca. To su ugrubo obilježja zloupotrebe službenog položaja. Isti taj DORH je za daleko manje sumnje gonio državljane RH. Izgubit će moralni kredibilitet, ne možete druge ljude goniti za manja kaznena djela… On mora, a to mu je možda i veći problem, utvrditi što se tamo događalo. A što se događalo? Oni su izgubili sve kriterije, igrali su se malih bogova, a ne znaju da su sluge zakona. Tako bi se tužitelj trebao ponašati. On mora raščistiti. Najčišći su oni zamjenici koji su operativno postupali u tom predmetu, ti ljudi su došli u sukob sa šefovima jer su smatrali da nije trebalo raditi vještačenje s Kamalom. Što su napravili? Ono što rade kriminalci, stave manekena da bude šef i figurira u javnosti, a u pozadini netko radi. Tako su oni stavili Kamala, a radio je KPNG, koji je radio za Agrokor. To je čisti sukob interesa. Ti operativci su napravili optužnicu koja je bila manja od ove, smatrali su da ne postoje dokazi za mnoge ljude. Ali oni na vrhu su donijeli odluku da se ništa ne dira i da se ide s tim vještačenjem”, objašnjava odvjetnik.

Novo vještačenje? “Velike kuće ne žele na sebe navući negativne stvari”

Nitko ne želi raditi novo vještačenje?

“Ugled DORH-a je kompromitiran, velike kuće ne žele na sebe navući negativne stvari. Tko god napravi vještačenje bit će izložen paljbi onih koji su nezadovoljni, DORH-a ili obrane. Nije lako napraviti to vještačnje. Ne znamo hoće li netko otići u zatvor ili biti smijenjen zbog zloupotrebe službenog položaja. Ja razumijem da vještaci ne žele negativan publicitet, tko će Kamala sada angažirati? Ali, ako se ponudi dobar novac, netko će zagristi”, uvjeren je Nobilo.

Zašto nije donijeta odluka o vještačenju u slučaju Agrokor? Vremena je sve manje, upozoravaju hrvatski vještaci

Na pitanje je li realno da netko odvještači taj slučaj u šest mjeseci, Nobilo odgovara: “Ne. U ovom obimu. Moguće je da se smanji fokus vještačenja i onda posljedično i optužnica. Ili da vještaci idu samo dati pravnu snagu vještačenju Ismaila Kamala, ali mi to nećemo dopustiti. U šest mjeseci to nije moguće obaviti, vjerojatnije je da će tražiti produženje roka. Hoće li sud to dopustiti, ja to ne znam.”

“Ne mislim da će se moći vještačiti po istoj cijeni, to će morati biti značajno veći iznos. Sjetite se koliko su cijene svih usluga otišle gore zadnje dvije-tri godine. Vlada mora osigurati ta dodatna sredstva, DORH u redovnim sredstvima sigurno nema taj novac. Tako da me iznenađuje da to još nije raspravljeno, bez novca teško da se može sklopiti neki ugovor”, navodi odvjetnik.

“Rok se može iz opravdanih razloga produžiti. Ali ja ne vidim opravdane razloge. DORH šest mjeseci nije radio, sud nije briga tko je na čelu DORH-a, DORH konitunuirano zastupa otpužnicu. Da su krenuli raditi u siječnju pa vještak tražio produženje… Sud sad može reći ‘vi pola godine niste ništa napravili, mi ne želimo produljiti’. I to je obustava postupka”, govori.

Što ako ne bude ponuda za novo vještačenje? “Nije to javna nabava. Ako imaju jednu ponudu, mogu to dati tom vještaku. Nema tu zakonskih problema, oni mogu dati koje odrede. Oni moraju napraviti vještačenje ili odustati od cijelog predmeta.”

Napuhani predmeti s političkom pozadinom

“Godinama držimo ljude koji trpe poslovnu štetu, banke i poslovni partneri su rezervirani prema njima, oni trpe i reputacijsku štetu, a mi sedam godina nemamo ni optužnica i ne znamo hoćemo li je imati. To se ne smije događati, sjetimo se slučaja Polančec. Napravljena mu je nepopravljiva šteta nakon 12 godina postupka. Ovaj predmet od početka nije krenuo dobro, a takvi su u pravilu predmeti koji su napuhani, a imaju političku pozadinu“, kaže.

Reakcija na rušenje vještačenja u slučaju Agrokor: “HDZ i Plenković su u zoni nelagode” “Za ovo što se događa u slučaju Agrokor odgovorni su Plenković i Dalić”

Politička pozadina opterećuje slučaj Agrokor je, tvrdi Nobilo, najveći uteg ovom predmetu. “To je najveći uteg u ovom predmetu. Da nema te političke implikacije, to bi se riješilo. Pravosuđe je dovoljno sposobno da svaki problem riješi. Ta očekivanja politke su problem. DORH je pokušavao zaključiti što politika od njih očekuje i što trebaju napraviti. Ne vjerujem da ih je politika, osim inicijalno, vodila, nego je DORH znao da je to važno za politiku, da je to najveći slučaj koji Hrvatska ima i što političari očekuju. Zato imamo ovakav predmet. Da je to klasičan kriminal on bi bio riješen u normalnim rokovima. Sedam godinha je prošlo nemamo optužnice, a ne znamo ni kada će biti”, kaže.

Šteta za Vladu

Na pitanje može li zbog ovog predmeta štetu pretrpjeti i Vlada Andreja Plenkovića, Nobilo kaže: “Hoće li Todorić i ostali biti osuđeni ili ne, možda neće direktno utjecati na Vladu. Ali ako Torodić dobije arbitražu, Hrvatska će morati isplatiti velike svote novce i bit će da se država nezakonito uplela i praktični otela privatnu imovinu, to će imati posljedice sigurno. A to jesu li ovi ljudi u zatvoru, to pomalo gubi na važnosti. Ove ekonomske i političke implikacije, ako će Hrvatska morati platiti značajna sredstva, sigurno će stvoriti i politički problem.”

