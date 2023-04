Nobilo o odlasku šefice USKOK-a: Čini se da su na ostavku utjecale dvije stvari

Podijeli :

Odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu je komentirao iznenadnu ostavku ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) Vanje Marušić.

Iz DORH-a su kao službeno objašnjenje naveli “osobne razloge”, no u javnosti su ubrzo počele curiti neslužbene informacije koje su govorile o tome da je u pozadini ostavke šefice Uskoka zapravo prometna nesreća koju je imao njezin vozač sa službenim automobilom koji je koristio u privatne svrhe.

“Ne znamo puno, ali iz onog što znamo mogli bismo zaključiti da imamo dva utjecaja – jedan je događaj gdje očito Hrvoj Šipek nije znala za tu nesreću, da se nije regresno naplatilo od vozača i to je formalni razlog, a drugo je pozadinska situacija u DORH-u”, kazao je Nobilo.

Govoreći upravo o tim pozadinskim razlozima, Nobilo ističe da situacija nije idilična u DORH-u pa se prisjetio afere Žalac. “Tada je Hrvoj Šipek pokušala riješiti aferu tako da prisili šeficu USKOK-a da odstupi. Ona je smatrala da nije kriva, da ju je obavijestila. I – to nije uspjelo. Uz to, glavna državna odvjetnica je vidjela da ako bi otišla šefica USKOK-a, da bi to i nju povuklo s tog mjesta. Ostalo je navjerojatnije, pretpostavljam, neka tenzija između njih.”

Marušić solirala kad je išla na visoko rangirane političare

“Postoji i sumnja da je ravnateljica USKOK-a solirala kad je išla na visoko rangirane političare, da to to nije bilo uz odobrenje glavne državne odvjetnice. Sve te okolnosti su omogućile glavnoj državnoj odvjetnici da pozove u petak ravnateljicu USKOK-a i da da ostavku”, dodao je Nobilo.

Zašto je otišla Vanja Marušić? “Ovaj slučaj otkriva nešto o odnosu između Marušić i državne odvjetnice“

Ističe da se Vanja Marušić našla u prilično nezgodnoj situaciji. “Ako da ostavku, njoj je zagarantitrano radno mjesto zamjenice državne odvjetnice, a ako ne da ostavku, glavna državna odvjetnica može pokrenuti stegovni postupak, a to može značiti gubitak posla i vjerojatno je ravnateljica procijenila da je primorana da mora dati ostavku.”

Za sada ne postoje elementi zataškavanja kada je u pitanju spomenuta prometna nesreća i Nobilo navodi da je ovo jedna banalna situacija. “Zbog banalne situcije padaju jedino državni odvjetnici”, kazao je i prisjetio se Dražena Jelenića i masona.

“Pada državni odvjetnik zbog ovako banalne stvari vrijedne 13.000 eura, ali to je odraz situacije u DORH-u, a nikad nismo vdijeli da je netko smijenjen ili degradiran jer je upropastio ogroman postupak”, dodao je odvjetnik.

“Marušić je imala bolji ugled u javnosti”

Dodaje da je DORH trebao dati puno informacija, ali i da je Vanja Marušić trebala dati svoju izjavu. “Mislim da da. Jučer je opet DORH nezgodno komunicirao – osobni rzalozi. Prevažno je mjesto ravnateljice USKOK-a da bi se moglo ostati na formulaciji osobni razlozi. A onda su ispod stola počele izlaziti informacije.”

UŽIVO Ostavka Vanje Marušić: “Ne znam da bi si dopustila takav banalan propust”

“Činjenica je da je ravnateljica USKOK-a imala bolji ugled u stručnoj i općoj javnosti nego glavna državna odvjetnica i naravno da je moguće većini ljudi žao što je ravnateljica USKOK-a otišla jer je napravila i dosta dobrih stvari. S druge strane, opća i stručna javnost nema tako dobro mišljenje o glavnoj državnoj odvjetnici”, istaknuo je Nobilo.

Ponovno je komentirao spomenutu prometnu nesreću i naveo da je “Vanja Marušić ili napravila grešku ili je odgovorna što je netko pod njenom komandom napravio grešku”. Dodaje da je u svemu tome problem to što njena pravna služba nije naplatila regres, a ravnateljica je odgovorna za svoju pravnu službu.

“Od glavnih državnih odvjetnika tražimo da budu askete, sveci, a možda i treba jer druge progone. Ali, imamo daleko veća kršenja etike i prava u DORH-u i koji rade veliku štetu, a nitko od njih karijerno ne strada”, kazao je.

“Glavna državna odvjetnica je odavno trebala dati ostavku”, zaključio je Nobilo.

