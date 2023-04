“Ovaj slučaj otkriva nešto o odnosu između Marušić i državne odvjetnice“

Podijeli :

N1

Odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer gostovao je u Newsroomu. Komentirao je ostavku koju je zatražila ravnateljica USKOK-a Vanja Majetić, nakon prometne nesreće s većom materijalnom štetom, a koju je navodno počinio njen vozač.

“Ja sam zatečen razvojem događaja. Isprva se čini da je to situacija koja se može svakome dogoditi, no govori se da je vozač privatno koristio to vozilo što cijelu stvar čini puno ozbiljnijom. Tu je i činjenica da glavna državna odvjetnica godinu dana nije znala što se dogodilo“, kazao je Žganjer, te dodao kako je pomalo bizarno kako se sve zbilo.

“Dozvolit ću si špekulaciju. Kad se nešto zataškava godinu dana onda to može ukazati da je neki odnos povjerenja na relaciji između ravnateljice USKOK-a i glavne državne odvjetnice pomalo narušen“, ispričao je.

Ravnateljica USKOK-a podnijela ostavku “zbog prometne nesreće s većom štetom “

Žganjer je naglasio i kako mu je žao što se to dogodilo Marušić, za koju ima riječi hvale.

“USKOK se pod njenim ravnateljstvom može podićiti nizom respektablinih ulova najviših predstavnika državne vlasti“, objasnio je.

“U moje vrijeme učinjen je iskorak. Bilo je dosta operativih saznanja, ali ostaje pitanje jesu li tijela detekcije imali hrabrosti da uopće spomenu neka imena“, priznao je.

Kazao je i kako neće afirmirati Plenkovića, ali činjenice pokazuju kako su upravo za vrijeme njegova mandata uhapšeni visoki državni predstavnici.

“Činjenice brutalno osporavaju mogućnost da je Plenković onemogućavao rad državne odvetnice ili USKOK-a“, zaključio je Žganjer.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.