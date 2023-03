Podijeli :

Naša Ivana Tomić bila je u Topuskom kod obitelji Jurković koja živi bez struje. Kako im je kuća srušena u ratu, prije 13 godina izgrađena im je nova, ali na mjestu gdje nema niti struje niti vode.

“Evo to ti je to, sve napravljeno, samo sata nema”, govori nam Marko Jurković dok nam pokazuje razvodnu kutiju u kojoj nema sata.

Nema sata, a nema ni struje. A kuća je lijepa, tipska, država ju je izgradila 2010. godine. Obitelj Jurković mislila je da će se, nakon desetljeća izgnanstva, konačno skrasiti na svome. No, ubrzo je postalo jasno da njihovoj noćnoj mori nema kraja. Kuća je izgrađena na zemljištu koje je u njihovu vlasništvu, ali na njemu nema struje niti vode.

“12 godina već tražimo struju, papire smo slali svuda i ne znam koliko smo puta išli u Topusko. Kud god krenemo, kažu, ‘to mi ne možemo nikako, to je skupo jako, vi nećete struje ni imati.’ 140 tisuća kuna reče, ne znam ni ja, onda kad bi vi to uplatili, onda bi mi došli to, veli, raditi. Bože, pa što je vama?”, govori Milka Jurković.

Milka kaže, najteže joj je zbog unuka. Djeca rastu, krenula su u školu.

“Ja sam znala kad nema svijeće, zaboravim nekad kupiti svijeću uvečer, sin mi nije bio kod kuće, radio je. Ja jadna onda, od moje unuke ima mobitel, upalim mobitel, da svijetli dok napiše mala zadaću. Stvarno, to je… da mala piše zadaću sa svijećom, a mala s peticom prolazi i četvorkom. Još nikad nije dobila dva ili tri”, kaže gospođa Milka.

Marko nam je pokazao i gdje bi on želio napraviti bunar pa dodaje: “Onda bi spojio, tamo imaju cijevi s kućom, stavio bi neki hidrofor i onda bi to normalno funkcioniralo, a bez struje ne možeš ništa.”

Tako da nema koristi niti od ove kupaonice koju je država napravila.

Za njihovu se priču čulo daleko, pa su im dobri ljudi prije dvije godine poklonili i ugradili dva solarna panela.

“Normalno da je bio dobar osjećaj, kako ne. Onakva kakva, ali je bila struja. I bilo je jedno vrijeme super sve”, kazao je Marko Jurković.

Ali su se prije pola godine paneli pokvarili i Marko je zato morao potražiti drugi smještaj za svoju obitelj.

“Teško je tu živjeti, ovako bez struje. Lako je doći, mislim, možeš ti tu doći, ali teško je bez struje. Ne možeš ti živjeti, nemaš nekih uvjeta, to je jadno”, dodaje gospodin Marko.

I apsurdno. Pa se nadaju da će ih, iako žive u mraku, netko u sustavu konačno vidjeti.

