U Zagrebu, europskoj metropoli, još 23.000 kućanstava čeka na priključak na vodu

Sedam posto od prvog travnja. Toliko će poskupjeti voda u Zagrebu od čega gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odustaje čak ni nakon što mu je Ministarstvo gopodarstva zbog procedure zabranilo da cijenu digne za 15 posto. Kao argument više ne koristi EU projekte u kojima Grad treba sudjelovati jer oni nisu još spremni. Samo kaže - treba nam za krpanje cijevi jer će inače vodoopskrba i odvodnja u stečaj. Mi smo našli Zagrepčane kojima stare cijevi nisu problem jer nemaju nikakve.

Naselje Dankovec, gradska četvrt Gornja Dubrava, Grad Zagreb – mjesto na kojem kućanstva i dalje nemaju vodu.

Melita Budak iz Dankovca kaže: “Snalazimo se na sve moguće načine, skupljamo kišnicu, šparamo. Kod nas voda ne teče dok se zubi peru, tuširanje traje 2, 3 minute, nema pola sata pod tušem”.

Svoj priključak čekaju ukupno 23 tisuće kućanstava koja slušaju obećanja, ali vode iz cijevi nema. Cijena viša za sedam posto neće promijeniti njihovu situaciju, jer ono uopće ne ide u proširenje mreže. Potvrdio je to i gradonačelnik Tomislav Tomašević te pojasnio što će se točno time financirati: “Financira se, znači, financira se tekuće održavanje, prije svega”. Na pitanje novinara znači li to da građani s ovih 7 posto financiraju krpanje svih ovih cijevi koje pucaju, gradonačelnik odgovara: “I normalno funkcioniranje ViO-a kako on ne bi otišao u gubitak i stečaj”.

Tomašević objasnio što će se financirati poskupljenjem vode u Zagrebu

Do prije nekoliko dana poskupljenje je Tomašević pravdao sudjelovanjem vodoopskrbe u natječaju EU fondova posebno projektu Zagreb od 265 milijuna eura. A spominjao je i druge manje projekte: “Neće niti Projekt Zagreb biti dovoljan, neće biti dovoljan. Neće ni te 2 milijarde kuna biti dovoljne. Procjene su da će trebati možda duplo od toga, možda 4 milijarde u sljedećih 10 godina, da dođemo na neki EU standard”.

Iz Ministarstva gospodarstva ponavljaju da je natječaj za Projekt Zagreb daleko, da nema prijave zagrebačkog poduzeća ni na one manje. Kažu i da je Zagreb i na onom iz Nacionalnog plana opravka i otpornosti iskoristio samo manji dio, a dio morali vratiti zbog nepravilnosti”.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mario Šiljeg kaže: “Ponovno ću istaknuti da vrlo vrijedan Projekt Zagreb, koji se financira iz Operativnog programa Koherentnost i kohezija, nije prijavljen niti će po našim spoznajama po našu obostranu žalost i države i Grada Zagreba biti spreman bar još godinu dana”.

Ne misli tako samo HDZ na državnoj razinii već i koalicijski SDP na zagrebačkoj.

Renato Petek iz zagrebačkog SDP-a komentira: “Do sada je jedino bilo argumentirano da se skupljaju sredstva za nekakva ulaganja u budućnosti. Nakon što su svi dokazali da ta ulaganja mogu doći tek za dvije godine, sada je gradonačelnik promijenio ploču u davanju obrazloženja, ali nažalost i dalje ide s time da poskupljenje bude neminovno”.

Dok Tomašević govori da ne želi da ga se uključuje u politička prepucavanja i da će se dogovorriti s ministrom gospodarstva, njegova je stranačka kolegica Sandra Benčić sigurna da se radi baš o tome: “HDZ je tu odlučio otvoriti frontu i to ni manje ni više nego preko ministra Filipovića. Taj Filipović i njegova stranka do nedavno, dakle do prije godinu i pol su držali štangu Milanu Bandiću u potpunom infrastrukturnom i financijskom uništavanju grada”.

Filipović žestoko po Tomaševiću: Odluka o poskupljenju vode je nezakonita!

No, teško se oteti dojmu da u svemu ne uživa šef zagrebačkog HDZ-a. Kao što svoj zaključak imaju i ostali iz gradske oporbe.

Mislav Herman iz zagrebačkog HDZ-a kaže: “Pozivamo gradonačelnika Tomaševića da najmanje dok ne prijavi nikakav projekt, odnosno dok ne ispuni bar jedan od četiri kriterija koji su mu potrebni za taj projekt, da ne diže cijenu vode”.

Mostovac Marko Sladoljev smatra sljedeće: “Mislimo da je gradonačelnik Tomašević svojom nesposobnošću dao na volej HDZ-u i ministru Filipoviću da poentiraju”.

Dok Tomašević od poskupljenja ne odustaje i najavljuje da će ono u konačnici biti 15 posto, nekadašnji protukandidat za koji tvrdi da se ne radi o ne radi o političkom obračunu, sprema nove antiinflacijske mjere.

Na pitanje o tome kad ćemo mjere znati, ministar Filipović odgovara: “Sljedeći tjedan”.

Tada bi ih Vlada trebala predstaviti socijalnim partnerima, ali i javnosti.

