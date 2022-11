Seizmološka služba objavila je da je u 10 sati i 21 minutu zabilježen umjeren potres s epicentrom kod Taborišta, desetak kilometara južno od Siska.

Magnituda potresa iznosila je 3.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV – V stupnja EMS ljestvice, objavili su.

EMSC je ranije javio da je potres bio jačine 3,7.

🔔#Earthquake (#potres) M3.7 occurred 29 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago (local time 10:21:35). More info at:

