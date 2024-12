Vojković: Država želi platiti zaštićenim najmoprimcima da izađu iz stanova. Je li to korupcija? Je!

Podijeli :

Gordana Vojković iz udruge Hrvatski savez stanara - građana EU-a, govorila je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem o zakonu prema kojemu se zaštićeni najmoprimci nakon Nove godine moraju iseliti iz stanova koji se vraćaju vlasnicima.

Vojković kaže kako ne zna što će se dogoditi 1. siječnja. “Ako se predstavljamo u EU-u da smo pravna država i da poštujemo zakone i propise i da smo zakone prilagodili europskom pravu – to je čista laž. Stanarsko pravo je bilo završena radnja”, govori Vojković.

Ona kaže i kako ministar Bačić “prijeti kao da počinje treći svjetski rat”. “Stanarsko pravo je temeljno ljudsko pravo imovinske naravi i nasljednog prava ustavne kategorije. Ustavom iz 1990. retrogradno ne možemo ulaziti u završenu stvar”, kaže Vojković.

Gordana Vojković: Zaštićeni najmoprimci pripremaju zahtjev za zaštitu ustavnosti

“To nisu stvarni vlasnici”, kaže Vojković govoreći o vlasnicima stanova.

Zaštićeni najmoprimci će morati dizati tužbe protiv države, govori. “Uskoro će se na tržištu naći stotine stanova u kojima su živjeli zaštićeni najmoprimci. Oni su imali svoje rješenje i to nama nitko ne može oduzeti jer su to naša stečena prava”, kaže. Dodaje i kako je tražila da ih primi premijer kako bi mu objasnili da je to njihova ustavna kategorija. “Gospodine Plenkoviću, vi ste s Bačićem najveći kršitelj zakona”, kaže.

Na pitanje što je s pravima vlasnika stanova, ona kaže kako postoji zakon o naknadi štete za oduzetu imovinu i odluka Ustavnog suda u kojoj stoji da se ne vraća u naturi nego u obeštećenju. “Danom oduzimanja vlasništva, prestala su sva vlasnička prava, to piše u zakonu. Tko je vlasnik stana? Onaj tko je dobio stan na trajno korištenje jer ga održava, plaća stanarinu…”, nabraja Vojković.

Zaštićenim najmoprimcima se, kaže, nudi iznos od 50.000 eura da napuste stanove u kojima žive. Vojković pita: “Je li to korupcija? Je.”

“Druge mogućnosti su da moramo ići na tužbe protiv države jer ovo je silovanje građana, diskriminacija. Obratila bih se Plenkoviću: Lažu vas i vi onda lažete narod. Ne možete se tako ponašati. Postoje prava”, kaže Vojković.

