Hoće li biti odgođeno glasovanje o misiji NSATU?

Goran Stanzl/PIXSELL

Glasovanjem će u petak završiti treća sjednica u ovom sazivu Sabora, a jedna od tema o kojima bi zastupnici trebali glasati je i NATO-ova aktivnost NSATU. Već tjednima je ovo u Hrvatskoj vruća tema.

Na stolu se našao čak i prijedlog da se sazove još jedna sjednica Odbora za obranu na kojoj bi zastupnicima stvari došao pojasniti netko iz struktura NATO-a, piše Novi list.

Bauk: Možda ne bude glasanja

Bauk: Čuli smo da možda i neće biti glasanja o NSATU misiji Picula kontra Milanovića: Hrvatska treba sudjelovati u misiji NSATU

Osvrnuvši se na glasanje oko odluke o slanju časnika u NSATU misiju, koje bi se trebalo odviti u petak, SDP-ov Arsen Bauk je, gostujući na N1, ocijenio kako je cijela rasprava bila “pravi saborski el classico”, dodavši kako su čuli priče o tome kako “možda i neće biti glasanja, da će se možda odgoditi.”

Bauk je ocijenio kako je potencijalna odluka o odgodi “prilika da se još dodatno polemizira”.

“A pretpostavljam da bi onda eventualno tema još neko vrijeme ostala “živa” zato da se još dodatno polemizira pa da se možda još nešto “ušićari” u kampanji. Ako će to biti njihova odluka, mi na to ne možemo utjecati… To je legitimna politička odluka. I poslati u Sabor prijedlog odluke i odgoditi eventualno glasanje i učiniti nešto što misle da će im politički koristiti. To je politička utakmica, na to smo spremni.”

Novi list piše i da se na redovnom koalicijskom sastanku u utorak razgovaralo o mogućnosti da se ovo važno glasovanje ipak odgodi.

