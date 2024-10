Bauk: Čuli smo da možda i neće biti glasanja o NSATU misiji

Podijeli :

Saborski zastupnik Arsen Bauk (SDP) gostovao je u Pregledu dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o temi NSATU misije.

Rasprava o NSATU misiji

Za početak, Bauk se osvrnuo na navode prema kojima će određeni časnici ići u Ukrajini.

“Dakle na kraju se nakon toliko rasprave ispostavilo se da je ono što je predsjednik RH govorio, točno. Ići će neki drugi časnici, to je bila poanta toga što je predsjednik Milanović govorio”, rekao je Bauk.

“Mi smo od početka govorili… da postoji nacionalno ograničenje za naše časnike. Prema tome, ne mislim da bi itko od odgovornih političara, govorio da idu. Meni je to cijelo inzistiranje da je predsjednik od početka govorio da će hrvatski časnici ići, bilo smiješno”, komentirao je Bauk osvrćući se optužbe prema predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću.

Optužbe o tome da je SDP imao klasificirane podatke, Bauk je ocijenio dijelom “političkog folklora koji se događa u predkampanji za izbore predsjednika RH.”

“Svi SDP-ovci koji znaju čitati, koji gledaju televiziju ili imaju internet i HDZ-ovci također, imali su to što oni govore da smo mi imali”, dodao je Bauk.

Grlić Radman: Milanović i istomišljenici djeluju kao Putinov štakor stjeran u kut

Osvrnuo se i na izjavu ministra vanjskih polova Gordana Grlića Radmana o tome kako “Milanović i istomišljenici djeluju kao Putinov štakor stjeran u kut.”

“Radman kaže da nije mudrost sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji… To je otprilike u razini toga. Ja se nadam da on engleski govori bolje nego hrvatski pa da nas ne sramoti toliko u inozemstvu.”

Bauk se i nadovezao na svoju ocjenu o tome kako je ova tema došla u fokus jer je HDZ u predkampanji za predsjedničke izbore.

“Oni (HDZ) su naime rekli da će imati pristojnog kandidata s nepristojnom kampanjom… Njemu kampanju vodi netko tko ne bi smio sjesti za volan automobila jer bi ga policija zaustavila sudeći po tome kako kampanja ide.. dosta ide ukrug, vrhunac je bio da je on jučer rekao jedno, a Plenković drugo pa je danas dobio odgovor… Možda se saberu… Ja sam jučer detaljno bilježio, negdje do 16 sati, članovi kluba HDZ-a spomenuli su predsjednika 76 puta od otvaranja rasprave. Oni ovu temu koriste za kampanju svoga kandidata koji im tako stoji kako stoji.”

SDP i podrška NATO-u

Bauk je ocijenio kako SDP kao stranka svoje pro NATO stavove pokazuje davanjem podrške ostalih 12 misija o kojima se raspravljalo.

“Što se tiče misija… ona je samo jedna od 13 o kojima Sabora odlučuje i u ovih preostalih 12 se nekoliko stotina hrvatskih vojnika upućuje u misije. U NATO misijama se broj vojnika povećava za skoro 300. Mi svoju proeuropsku, prozapadnu, prodemokratsku, pro NATO politiku kao stranka dokazujemo time da ćemo podržati povećanje hrvatskih vojnika u primjerice Poljskoj i Litvi, dakle na granici s Rusijom”, pojasnio je Bauk.

Milanović ponovno objavio video i bocnuo Primorca: “Pitaj još jednom Plenkovića što trebaš govoriti”

Potencijalna odgoda glasanja

Osvrnuvši se na glasanje oko odluke o slanju časnika u NSATU misiju, koje bi se trebalo odviti u petak, Bauk je ocijenio kako je cijela rasprava bila “pravi saborski “el classico””, dodavši kako su čuli priče o tome kako “možda i neće biti glasanja, da će se možda odgoditi.”

Bauk je ocijenio kako je potencijalna odluka o odgodi “prilika da se još dodatno polemizira”

“A pretpostavljam da bi onda eventualno tema još neko vrijeme ostala “živa” zato da se još dodatno polemizira pa da se možda još nešto “ušićari” u kampanji. Ako će to biti njihova odluka, mi na to ne možemo utjecati… To je legitimna politička odluka. I poslati u Sabor prijedlog odluke i odgoditi eventualno glasanje i učiniti nešto što misle da će im politički koristiti. To je politička utakmica, na to smo spremni.”

Osvrnuvši se na to da se stavovi predsjednika Milanovića razilaze sa stranačkim eurozastupnikom Toninom Piculom, Bauk je izjavio kako to pokazuje “demokratičnost” stranke.

“Da svi imamo isto mišljenje onda bi naša demokratičnost bila upitna… ja nemam potrebu objašnjavati odnose kolege Picule i predsjednika Republike… Ono što ja detektiram je usamljeno ili manjinsko mišljenje u stranci koje dokazuje našu demokratičnost.”

