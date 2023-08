Obitelji uhićenih navijača odlaze u grčke zatvore: “Imaju pravo na to”

Podijeli :

Grčka policija uhitila je navijača Panathinaikosa kojeg je identificirala putem snimaka nadzornih kamera.

Nakon jučer navečer raspisane tjeralice, Grk s podebljim policijskim dosjeom lociran je kod kuće. Nije isključeno da će uhićenja Grka biti još jer kako kapaju rezultati raznih analiza, među kojima i ona sadržaja oduzetih mobitela, vlasti žele iza rešetaka vidjeti i one koji su Boysima pomogli i naoružali ih u Ateni.

Plenković: Neka roditelji uhićenih zamole Milanovića da im više ne pomaže

Istovremeno, grčki mediji tvrde da su raspisane tjeralice za još nekim hrvatskim državljanima, a u Atenu idućeg tjedna na ranije dogovoren sastanak ide i premijer Andrej Plenković. Tamo su pak već stigli igrači Dinama koje sutra očekuje utakmica s AEK-om, u užarenoj atmosferi.

I obitelj ubijenog 29-godišnjaka će biti na stadionu i pratiti utakmicu, a AEK je pozvao navijače da se pridržavaju pravila. Najavili su da će oko stadiona tri sata prije utakmice biti formirana sigurnosna zona koju će kontrolirati policija.

“Sigurnosne mjere za utakmicu su specifične, o njima se ne može pregovarati, i na njih je pozornost policiji skrenula UEFA, ali i grčka Vlada. U ovom trenutku nema nikakvog smisla raspravljati o ičemu drugome osim da se odgovori na ono što je potrebno za neometano odvijanje utakmice. Pogotovo nakon prve utakmice u Zagrebu, gdje je sve teklo glatko i gdje je pritisak Uefe na protivnika bio proporcionalan, nemamo mjesta za pogreške”, poručuju s grčke strane.

Istovremeno, istraga u Grčkoj još traje, a tamošnji mediji tvrde da je Grčka raspisala tjeralice za jednim Grkom i još nekolicinom Boysa s čijim identitetom raspolažu i koji navodno službeno nisu napustili zenlju, ali nitko ništa ne zna. Hrvatski MUP se oko toga ne oglašava, a obitelji pritvorenih Boysa nemaju nikakve nove informacije o istrazi, no u kontaktu su s pritvorenicima.

“Zasad je sve u redu, ništa što izlazi iz okvira uobičajenog postupanja”, rekao je odvjetnik obitelji pritvorenih navijača Ivan Stanić pa otkrio hoće li obitelji posjećivati uhićene:

“Pravo na to svakako imaju, ali to ovisi od obitelji do obitelji i okriljenika, no kažem, tu mogućnost će svakako imati.”

Zadovoljni su i jer premijer i ministar pravosuđa i vanjskih poslova idu u Grčku u ponedjeljak. Povod je neformalni sastanak lidera u regiji, no održat će se i sastanak s grčkim premijerom na kojem će se sigurno razgovarati i o tretmanu pritvorenih. No, odvjetnik Branko Šerić pak kritizira i Vladu i predsjednika Republike.

“Diplomacija da se upliće, a već su imali informacije da je kazneno djelo počelo… Mislim, to je podilaženje huliganima i uvjeren sam da je to podilaženje dijelu naviječke mase koja će dogodine biti dio glasačke mašine”, mišljenja je Šerić.

BBB-i uhićeni u Grčkoj mogu tražiti zaštitu Europskog suda za ljudska prava

Grčki ministar zaštite građana u čijem je resoru policija još čeka rezultate unutarnje kontrole nakon čega se može očekivati smjena još sedam policajaca zbog toga što su dopustili, unatoč informacijama iz Hrvatske i Crne gore da se huligani ušeću i naprave kaos. No, odvjetnik Šerić podsjeća da ih se tereti za organiziranu skupinu koja je očito namjeru imala još u Hrvatskoj.

“Ako su naši imali informacije, a priznali su da jesu, bili su dužni zaustaviti jer su ovdje počeli već vršiti kazneno djelo u namjeri izazivanja nemira, a za to je zapriječena kazna do pet godina zatvora.”

S kritikama se bori i grčka vlast, javnost i oporba zbog krvavih nereda zaziva ostavku ministra zaštite građana. On na to ne pomišlja, a Vlada kreće s novim mjerama za suzbijanje huliganitma kojima je, između ostalog, otvorena mogućnost zatvaranja klubova navijača.

