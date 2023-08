Objavljeno upozorenje: U Baranji nevrijeme, kreće se prema Osijeku

Podijeli :

Počeo je vrhunac toplinskog vala, a vrućine bi trebale potrajati do kraja tjedna. No, kako je najavljeno, nije isključeno da ponegdje dođe do obilnih pljuskova.

“Pretežno sunčano i vruće, uz obalu i vrlo vruće. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom ili malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 29, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 °C”, stoji u prognozi DHMZ-a za danas.

[KRATKOROČNO UPOZORENJE @DHMZ_HR ]

⛈️U Baranji je trenutno veći konvektivni sustav s pljuskovima i grmljavinom,lokalno vjerojatno i tučom, a kretanje mu je sa sjevera prema jugu — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 23, 2023

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je priopćenje na mogućnost obiljnih pljuskova s tučom u Baranji i na osječkom području.

“U Baranji je trenutno veći konvektivni sustav s pljuskovima i grmljavinom, lokalno vjerojatno i tučom, a kretanje mu je sa sjevera prema jugu”, piše Civilna zaštita.

“U sljedećih sat vremena očekuje se premještanje tog sustava prema jugu na šire osječko područje (osobito područje istočno od samog grada) gdje može donijeti izraženije pljuskove, lokalno i sugradicu i tuču”, navode.

