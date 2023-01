Obrtnici i trgovci otkrili kako misle osporiti kazne Inspektorata zbog cijena

Podijeli :

Svaki četvrti nadzor Državnog inspektorata pokazao je neopravdano podizanje cijena nakon 31. prosinca prošle godine. Do 30 posto porasle su cijene usluga, a u trgovini na malo pekarski su proizvodi prosječno poskupjeli 15 posto. Država ne misli stati u "češljanju" poduzetnika, dok s druge strane obrtnici i trgovci namjeravaju poduzeti pravne korake kako bi osporili visoke kazne.

U javnost svakodnevno izlaze slučajevi visokih kazni zbog neopravdanog zaokruživanja cijena. Država je do sada poduzela gotovo 1500 nadzora, a u oko 300 slučajeva utvrđeno je povećanje cijena, dok se u njih još 200 analizira – što znači da bi se taj postotak mogao i povećati.

“Ja vjerujem da ćemo mi ispuniti ciljeve koje smo si zadali. Teško mi je komentirati kolege iz Državnog inspektorata, ali postotak od 25 posto nije mali. Vjerujem da se dobar dio poduzetnika zbog nadzora samoinicijativno odlučio vratiti cijene i poštedjeti Državni inspektorat, ali i građane povećanja tih cijena. Mislim da Državni inspektorat radi dobar posao”, za emisiju Hrvatskog radija “U mreži Prvog” rekao je Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva.

Ljestvicu poskupljenja od Nove godine predvode različite usluge koje su prosječno poskupjele gotovo do 30 posto. No neki frizeri, ugostitelji i ostali poduzetnici smatraju da su neopravdano kažnjeni. “Mi smo i pokrenuli tu priču da angažiramo odvjetničke urede i pozivam ovim putem da se sve kolegice i kolege obrtnici koji su dobili prekršajni nalog, jave u svoja udruženja, neka se jave našoj savjetodavnoj službi u Hrvatskoj obrtničkoj komori i mi ćemo im svakako pomoći u pripremanju žalbe za prekršajne sudove”, kazao je Dalibor Kratohvil, Hrvatska obrtnička komora.

“Smatramo da su sve te kazne neutemeljene, smatramo da do toga nije trebalo doći jer uvijek u ovim pričama nastradaju oni mali, a to su zadnji u lancu mali mikropoduzetnici”, dodao je.

Odvjetnica Doroteja Jurčić ističe da kod prekršajnih naloga postoji niz problema. “Svaki prekršajni nalog iz bilo kojeg dijela Hrvatske apsolutno je isti, ima identično obrazloženje što govori u prilog tome da su to ranije napisana obrazloženja koja uopće nisu vezana uz konkretan slučaj. Mislim da već tu problem postoji. Ono na što se Državni inspektorat poziva u obrazloženjima je Zakon o zaštiti potrošača i primjena agresivne poslovne prakse od strane trgovaca odnosno poduzetnika”, kazala je Doroteja Jurčić, Udruga “Glas poduzetnika“.

“Propisane kazne za obrtnika su od 5 do 15 tisuća kuna, za pravne osobe su malo veće, za fizičke osobe kao vlasnike su isto od 5 do 15 tisuća kuna. Pa se tako neka pravna osoba koja ima d.o.o. ili j.d.o.o. nalazi u situaciji da dobije dvije kazne, jednu kao pravna osoba, jednu kao fizička osoba vlasnik”, dodala je.

Mirko Budimir, potpredsjednik HUP-a i predstavnik malih trgovaca, naglašava kako nije bilo neopravdanog podizanja cijena te da trgovci nisu povećali svoje marže. Povećanje je ako je trgovac povećao svoju maržu, istaknuo je. “Rekao bih da nije bilo neopravdanog podizanja cijena. Ono što smo mi na početku napravili je konverzija iz kune u euro koja je bila “dočekana na nož” i da je tu bilo zaokruživanja. Državni inspektorat pokazao je da nemamo neke prekršaje, ako imamo – to su minimalni prekršaji da je netko krivo napravio konverziju. Što se tiče podizanja cijena s pozicije maloga trgovca, mogu reći da tu isto nije bilo podizanja cijena, ali mi moramo imati u vidu da je trgovina proces za koji ne možemo reći da staje, on staje 31. prosinca i ništa se dalje ne događa”, rekao je Budimir.

“Ako je trgovac nabavljao robu negdje 20. prosinca, a cijene su išle do 31. prosinca gore, znači on ima već novi ulaz. Kada dobije novi ulaz, on mora raditi novu kalkulaciju. Trgovci formiraju svoju cijenu tako da imaju ulaznu cijenu od proizvođača, odnosno dobavljača, uvećanu za svoju maržu i PDV. U ovoj cijeloj kontroli, koja se obavlja, može se vidjeti da trgovac nije povećao svoju maržu iako je imao povećanje troškova”, dodao je.

