Grčić objasnio kako Vlada profitira od neopravdanih podizanja cijena

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao obnovu Banije, kao i akcije Vlade po pitanju neopravdanih proskupljenja.

Kad je riječ o planovima Vlade o ubrzavanju obnove Banije, grčić kaže: “Pa bit će teško jer moramo naglasiti da ta sredstva iz Europskog fonda za solidarnost su prije svega namijenjena obnovi javnih objekata, a i dalje ostaje problem kuća gdje ljudi trebaju živjeti. Mnogi su još uvijek u neuvjetnim smještajima. Ipak, čini mi se da ministar Bačić razumije gdje su slabe točke”.

No, rok za korištenje ovih sredstava je u lipnju ove godine. “Nije lako iskoristiti ta sredstva. Vi morate odraditi posao na terenu, zaključiti sve formalnosti sa izvođačima, ovjeriti sve račune koje ste prethodno platili i onda tek tražiti refundaciju iz EU fondova. Ako to niste sve napravili u rokovima, onda će biti jako teško postići ove ciljeve.”

Na pitanje o tome zašto je Vlada poslala Bačića u igru, Grčić kaže: “Zato što dosad ništa nije funkcioniralo. Rezultati, odnosno ne rezultati to pokazuju. Jasno je da je trebala intervencija s novim čovjekom. De facto ući ćemo ovih dana u predizbornu fazu i samim time otežat će se posao ministru Bačiću”.

Komentirao je zašto se stvari nisu pokrenule ranije: “Ja sam prošao tu priču indirektno s kolegicom Mrak Taritaš u slučaju Gunje. Vi znate da smo mi tamo u godinu dana de facto obnovili cijelo mjesto. Očigledno da ova Vlada nije prepoznala što treba bit stvarni fokus i da su jednostavno zaglibili u toj hrpi administracije sa očigledno nedovoljnim aparatom da to sredi”.

Napominje i iskustva iz obnove nakon Domovinskog rata: “Tamo gdje je kuća bila manje oštećena davali smo materijale za samoobnovu”. I Vlada SDP-a je nasljedila takva rješenja od prethodne HDZ-ove Vlade. “Dobre stvari od prethodne vlasti treba kopirati i kosristiti”, naglašava Grčić.

Uvođenje eura, poskupljenja i akcije Vlade

Na pitanje treba li država intevrenirati nakon poskupljenja, Grčić kaže: “Ovo je sve saniranje štete koja je napravljena prethodno jer se neke stvari nisu napravile na vrijeme. Mislim da nije dovoljno naglašavano ono što smo mi u oporbi naglašavali, da bi 1. siječnja moglo doći do povećanja cijena. Vrlo jasno je trebalo razdvojiti proces konverzije i vrlo jasno reći da 1. siječnja ne smije se dogoditi niti poskupljenje za cent. Ova se zbrka ne bi dogodila da je to ugrađeno i u zakon o uvođenju eura i da se ona načela koja su ugrađena u zakon, načelo zaštite potrošaća i zaštite od neopravdanog dizanja cijena, i da se to provelo u praksi”.

Komentirao je i crne liste: “To je po meni jedan neformalni pritisak na trgovce i na sve ostale da pokušaju ostati izvan semafora koji pokazuje njihovu reputaciju. Te crne liste bi zapravo tome služile. Svatko bi se osjećao neugodno ako bi bio na vrhu onih koji su iskoristili situaciju i digli cijene 10, 15, 20 ili više posto. Što mogu sada nakon svega učiniti inspekcije? Vrlo malo po meni. Najveći problem je što su stvorili nova inflacijska očekivanja“.

“U konačnici ipak tržište diktira cijene. Mi smo trebali razdvojiti fazu konverzije koja je trebala biti sa nula inflacije. Barem sedam, petnaest dana da se poduzetnici suzdrže od toga, a onda bismo opet vjerojatno imali isti situaciju, a to je taj očekivani inflacijski tijek. Vlada je u svojim projekcijama imala predviđanje inflacije od 7 posto, ali smo mogli izbjeći taj psihološki šok”.

Naposljetku, Grčić objašnjava kako Vlada iz ove situacije zapravo profitira: “Nikakav efekt to neće polučiti. Glavni trgovački lanci, uglavnom ovi strani se oglušavaju na molbe Vlade i ignoriraju tu priču. Vlada jako viče na sve trgovce i obrtnike i jako želi zadovoljiti sve ogorčene građane. Iz cijele ove situacije Vlada profitira. Ona viče, oni ne reagiraju, a Vlada ubire veće poreze. Za Vladu skoro win-win situacija”.