Izvor: N1 / AFP

Proteini kukaca od sada se mogu koristi kao jeftina alternativa prehrani jer je EU odobrila četiri kukca za jelo. Prodavat će se u prahu, smrznuti, osušeni ili u obliku paste. Aleksandar Gavrilović, vlasnik insektikarija, gostovao je u Newsnightu gdje je objasnio ovu vrstu prehrane.

U studio je došao s kukcima koje uzgajaju, a riječ je o jamajčanskom poljskom šturku koji je pun proteina. “Imali smo dozvolu prodavati samo žive kukce, ali sada se stvari mijenjaju i čekamo promjenu zakona, a imat ćemo i pivovaru”, rekao je Gavrilović.

“Trenutno nemamo ime za pivo. Donio sam i brašno koji je 100 posto mljeveni cvrčak. Ima okus po čokoladi i to smo dobili Millardovom reakcijom. No ako ih hranite lješnjacima dobit ćete okus lješnjaka, ako ih hranite bananama dobit ćete okus banane, no ako radite slastice ne trebate pretjerivati jer ćete dobiti okus mesa.”, otkrio je.

“Ljudi zaziru od konzumiranja insekata pa je dobro krenuti s brašnom. Imamo i organsko gnojivo koje je zapravo poboljšavač tla, a to je izmet od ovog cvrčka. Idealan je za biljke i poboljšava cvat”, dodao je.

Gavrilović kaže da sve što hode može se i jesti, pa i žohari. “Nema opasnosti od zaraze jer su naši kukci iz kontroliranih uvjeta. Kukce iz prirode je važno jako dobro termički obraditi i zato treba biti oprezan”, rekao je dodavši da on konzumira brašno tako da umiješa u jogurt ili žitarice.

“Ova hrana sadrži puno vitamina i željeza, amino-kiselina, a prije svega proteina”, objašnjava Gavrilović.

“Čekamo samo zakon da se ova hrana nađe na našim policama. Tu će biti uglavnom strani proizvođači, a ova godina bi mogla biti važna. Dozvoljeni su crvi brašnari, cvrčci, kućni zrikavci i skakavci. Očekujemo još tri nova. Ova hrana nije jeftinije zbog same tehnologije uzgoja”, rekao je.

“Naši ljudi još nisu naviknuti jesti nešto što je na šest nogu, i dalje su vjerni onim životinjama na četiri noge”, dodao je.

