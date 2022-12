Obuka Ukrajinaca: “Nije pitanje tko je agresor, rasprava se vodi o proceduri”

Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović govorio je u Novom danu N1 televizije o misiji obuke ukrajinskih vojnika, koja je već dugo vremena kamen spoticanja predsjednika Republike i predsjednika Vlade.

Govoreći o pitanju dvotrećinske većine u Saboru, Vidović kaže da je pogrešno što se u toj priči izgubila bit, a bit je da Hrvatska želi pomoći Ukrajini.

“Svi smo svjesni da se u Ukrajini vodi bestijalni rat, da je Ruska Federacija bestijalno napala Ukrajinu, da pokušava odcijepiti dio njenog teritorija, da svakodnevno granatira ukrajinski teritorij što je usmjereno protiv civila. Nije pitanje tip rata i tko je agresor, rasprava se vodi o načinu, o proceduri”, govori, a na pitanje je li onda procedura važnija od same odluke odgovara da ipak nije u pitanju gola procedura. “Od početka, ne znam da li namjerno, je krenulo ukrivo”, kaže objašnjavajući da je ministar vanjskih poslova otišao van bez konzultacija s predsjednikom Republike koji s Vladom kreira vanjsku politiku. Kaže i kako je predsjednik Vrhovni zapovjenik vojske pa sukreira i taj dio politika.

“Na kraju, Vlada to šalje u Sabor bez predsjednika, koji uopće nije dobio prikliku da se izjasni. Po njegovom obrazloženju, koje je uredno objelodanjeno na stranicama samog predsjednika”, kaže i dodaje kako procedura podrazumijeva i neformalni dio, a ne samo formalni.

“Normalan postupak bi, po meni, bio da su sjeli ministar, premijer i predsjednik, neformalno, i da su se dogovorili, okvirno, što je naš cilj. To se nije dogodilo. Da su nakon toga obavili to što su se dogovorili i onda to pustili u Sabor. Ovako je i narod zbunjen, a vjerojatno i dobar dio zastupnika. Što sad? Ne znam što sad, glasanje je u petak, ako se ne varam. Nakon toga, vidjet ćemo”, kaže.

Glasanje po savjesti

Na pitanje jesu li u stranci razgovarali o tome kako će glasati, kaže da su “možda dva puta” razgovarali te da su bili na konzultacijama s HDZ-om kao i sve druge stranke. “U politici je normalno da se razgovara. Pa imali i dijametralno suprotna stajališta, minimum je razgovor”, kaže.

“Mi smo različiti, različiti smo i ljudi, povezuje nas prethodna situacija sa SDP-om, vidjet ćemo. Nema jedinstvenog stava kako će se Klub Socijaldemokrata postaviti”, kaže na pitanje o tome kako će članovi njegovog Kluba glasati kad ovo pitanje dođe na dnevni red Sabora. Vidović podsjeća i da je sve zastupnike ranije pozvao da glasaju prema svojoj savjesti i kaže kako on sigurno neće nikoga uvjeravati da su njegovi stavovi ispravni ni bilo kome zavrtati ruku. “Ja želim pomoći Ukrajini, ali o obliku pomoći se mi moramo dogovoriti u Hrvatskoj”, kaže.

vezane vijesti Obuka ukrajinskih vojnika: “I Milanović i Plenković su i u pravu i u krivu” Obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj? “Bolje da instruktore pošaljemo tamo”

“Ako se dobije dvotrećinska većina, onda će se obaviti taj dio koji se treba obaviti, ali to će ostaviti duboke političke posljedice na cijeli sustav. U tom slučaju Vlada preuzima zapovjedništvo nad vojskom, ona može obaviti sve bez predsjednika, a predsjednik je tu bio, neću reći osigurač jer je to gruba riječ, ali bio je netko koga se pita, tko je vrlo bitan. On praktički gubi tu ulogu ako prođe dvotrećinska većina. S druge strane, nedobijanje dvotrećinske većine, praktički bi značilo Vladi, u neku ruku, žuti karton i značilo bi vraćanje ovog postupka na početak jer to i jest zahtjev”, govori.

Upitan hoće li oni koji podrže vladu postati žetončići, Vidović odgovara da sad brani neke koji njega ne bi branili. “Stavljati ljudima da je netko žetončić jer je glasao ovako ili onako, djeluje pomalo i perfidno, da ne upotrijebim goru riječ. Nemate veliki izbor, možete biti ovako ili onako. Ako glasate za obuku, onda ste Vladin žetončić, a ako ste suzdržani, ne želite glasati, neću reći protiv, onda ste Milanovićev čovjek. Dajte, molim vas”, kaže i dodaje kako se glasa u okviru onoga na što čovjeka obvezuje savjest i njegovi birači. “Vidjet ćemo kakva će biti moja odluka. Neke se stvari mogu naslutiti, ali prije samog glasanja neću o tome”, kaže.

“Odbor za obranu je, nažalost, kao i cijeli Sabor, u odnosu na Vladu, marginaliziran. Ali to, istinu govoreći, ne traje samo od ove Vlade, to traje malo duže”, kaže Vidović o ulozi Odbora kojim predsjeda.

Pad MIG-a

Govoreći o proturaketnom sustavu koji bi Hrvatska mogla nabaviti, Vidović kaže kako je riječ o sustavu koji koristi već dosta zemalja te da je riječ o dobrom sustavu.

Na pitanja o padu MiG-a, kaže kako je prerano govoriti o uzrocima, da DORH radi na podacima iz crne kutije. “Iz onoga što se čulo u javnosti, jasno je da je došlo do zatajenja pada motora, vjerojatno uslijed godina i to je to”, kaže.

VEZANA VIJEST Banožić: Očekujem da će crna kutija otkriti uzroke kvara na MIG-u

“Istraga će utvrditi što se dogodilo, kako se dogodilo i to je to. Ne znam kakav vid istrage bi javnost očekivala. Svi znamo kakva je situacija u našem ratnom zrakoplovstvu. Svi znamo što se napravilo da se flota obnovi. Nema ni potrebe za nekom istragom, to su zrakoplovi još iz Domovinskog rata, znamo da im je davno prošao radni vijek, ali održali smo ih da sačuvamo stečena znanja…”, objašnjava.

Odluku o budućnosti zrakoplova treba donijeti nakon što se oni dobro pregledaju, smatra i kaže da u konkrenom slučaju nije bilo ministrove odgovornosti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.