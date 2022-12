Obuka ukrajinskih vojnika: “I Milanović i Plenković su i u pravu i u krivu”

Podijeli :

Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL/ilustracija

Damir Habijan (HDZ) i Gordan Bosanac (Zeleno-lijevi blok) u Točki na tjedan raspravljali su o obuci ukrajinskih vojina u Hrvatskoj. Komentirali su i smatraju li hoće li inicident s paketom sa životinjskim očima u ukrajinskom veleposlanstvu utjecati na saborske zastupnike pri glasanju o odluci 15.12.

“Ne bih želio dovoditi taj nemili događaj u korelaciju. Volio bih vjerovati da će oporebni zastupnici donijeti 15.12. odluku koja je po mom mišljenju jasna i mislim da naglasak treba biti na tome da kao Sabor iskažemo solidarnost prema ukrajinskom narodu”, navodi Habijan.

“Radi se o zastrašivanju i provokaciji i tu treba biti čvrst. Pomoć Ukrajini treba nastaviti bez obzira na ovo u veleposlanstvu”, kazao je Bosanac, dodajući da se nada da ovaj incident neće utjecati na donošenje odluke o obuci.

“Nema govora o protuustavnosti”

“Mi smo premijera upozorili da ako očekuje dvotrećinsku većinu, onda mora provesti konzultacije s oporbenim klubovima. On to nije učinio, sad je shvatio da je to dobro i to pozdravljam. Kad idemo u razgovore, sve strane moraju otići korak unazad. Nama je u interesu da se podrška Ukrajini izgalsa, ali u onom opsegu koji mislimo da bi bilo ispravno, a ne suprotno Ustavu ili EU”, poručio je Bosanac.

VEZANA VIJEST Što s obukom ukrajinskih vojnika? “Svaki saziv Sabora ima dovoljno žetončića…”

Habijan se ponovno osvrnuo na to što dio oporbe ovu odluku smatra protuustavnom. “Dio oporbe smatra da je u proceduri nešto protuustavno. Mi smo jasnim argumentima ukazali da nema govora o protuustavnosti i cijeli hodogram u pripremi odluke je identičan u prijašnja 44 slučaja pa nam nije jasno što je dio oporbe uznemirilo.”

Oporba pak predlaže da se obuka provede u nekom drugom opsegu. Postoji li tu prostora za pregovore?

“Odluka je donesena na temelju odluke Europskog vijeća. Cilj misije je vrlo jasno definiran. Ima 4 kompomente propisane odlukom Vijeća. Ne vidim što je sporno u odluci”, istaknuo je Habijan, dodajući da je 16 zemalja u EU to već usvojilo.

“Radi se o presedanu”

Bosanac navodi da je ovo jako važna tema za njegov klub, a naveo je i što bi oni podržali.

“Odluka Vijeća ne brani da se Hrvatska ili bilo koja druga država članica uključi u podršku oružanim snagama u neborbenim aktivnostima. Često se miješa civilno i neborbeno. Konkretan primjer je razminiravanje. Koja zemlja u EU ima to iskustvo nego Hrvatska? I onda se tu mi ne ponudimo Ukrajini. To je neborbeno i idemo staviti razminiravanje i to ćemo podržati”, kazao je Bosanac.

VEZANA VIJEST Lucić podržava obuku ukrajinskih vojnika: “Začuđen sam postupanjem predsjednika”

Bosanac navodi da EU misije može provoditi samo van teritorija EU, a sad imamo presedan jer se dogodila misija koja će biti na teritoriju EU-a.

Istaknuo je da je stoga situacija kompleksna. “Po prvi put se susrećemo s hibridom između misija i vježbi na teritoriju EU i dosad to nismo imali i zato su u pravu i Habijan i Plenković i Milanović i svi su i u krivu i mislim da se ni Ustavni sud ne bi mogao tu izvući.”

Habijan smatra da bi saborski zastupnici trebali preuzeti odgovornost te se nada da će se odluka podržati uz 101 glas. “Na zastupnicima je da preuzmu odgovornost i donesu odluku. U vrijeme pandemije velika većina zastupnika je osporavala vladi da preko stožera donosi odluke, a sada kad Sabor ima mogućnost donijeti odluku, pojedini se zastupnici skrivaju iza procedure i nadležnost žele prebaciti na nekog drugog.”

Bosanac pak navodi da se možda mogu donijeti i dvije odluke. “Ako se Plenković i Milanović ne mogu dogovoriti neka spuste to na voditelje svojih kabineta i savjetnike za obranu. Neka pregovaraju, ne njih dvojica nego kabineti. Postoji možda kompromis da donesemo dvije odluke – jedna koja se tiče odluke odlaska naših vojnika u Njemačku i Poljsku po stavku 5, a druga gdje Ukrajinci dolaze na trening neka ide po stavku 8.”

Habijan ponavlja da se radi o misiji koja će trajati dvije godine, koja ima i vojno djelovanje. “Govoriti o donošenju dvije odluke, ne razumijem. Ne mogu razumjeti smisao i zašto sada oporba pokušava priču zaokrenuti.”