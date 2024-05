Od danas besplatan prijevoz žičarom za Zagrepčane, evo kako do karte

Podijeli :

Zagrepčani se od subote mogu besplatno voziti sljemenskom žičarom. Marko Bogdanović, predsjednik Uprave ZET-a, s našom Natašom Vidaković razgovarao je o očekivanjima koje u ZET-u imaju od ovakve odluke te o njezinim financijskim posljedicama.

Žičara će radnim danom raditi od 10 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19 sati. Svi građani Zagreba odsad se mogu besplatno voziti žičarom, a cijene su značajno snižene i za one koji nisu stanovnici Zagreba.

Tko i kako može do besplatne karte? Korisnici koji imaju pretplatnu kartu ZET-a moraju samo napuniti kupon za besplatnu vožnju žičarom, Korisnici aplikacije Moj ZET trebaju koristiti besplatni kupon, odnosno registrirati se za njega, Svi građani Zagreba koji nemaju ni pretplatnu kartu ni ZET-ovu aplikaciju na blagajni mogu podići besplatnu kartu za vožnju.

I oni koji ne žive u Zg mogu se voziti puno povoljnije nego dosad, kaže Bogdanović. Cijene su šest odnosno 10 eura za povratnu kartu, a za djecu do 15 godina od dva do tri eura za povratnu kartu.

Jeftinije će se voziti i biciklisti. Oni će, ako su Zagrepčani, plaćati samo prijevoz bicikla 2,5 eura, a za sve ostale snižene su cijene dnevnih i godišnjih karata.

Je li ovo trajna odluka? “Da, ovo je trajna odluka koja je donešena da popularizira destinaciju Sljeme i da privuče što više ljudi”, kaže Bogdanović.

Što se tiče financijskog manjka koji bi ovakva odluka mogla prouzročiti u blagajni ZET-a, Bogdanović kaže: “Očekujemo da rupe neće biti. Mi smo pod subvencijeom Grada Zagreba, ali od ovoga očekujemo značajno povećanje broja korisnika, i do 30-ak posto. U financijskom smislu ne očekujemo nikakvu lošiju situaciju, dapače.”

Troškove će, kaže, pokriti Grad Zagreb.

