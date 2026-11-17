ODAVANJE POČASTI
Od Jelse do Zagreba: Hrvatska se prisjeća žrtava Vukovara i Škabrnje
Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, brojna mjesta diljem Hrvatske, velika i mala, u utorak će se na različite načine prisjetiti žrtve koju su prije 35 godina podnijela ta dva mjesta.
Naime, 18. studenoga 1991., nakon tri mjeseca, slomljena je herojska obrana Vukovara, koji su napadale jedinice JNA i paravojne srpske snage, a u Škabrnji je počinjen težak zločin nad civilnim stanovništvom.
Žrtve tih dvaju mjesta, uz Zagreb, Rijeku, Split, prisjetit će se i Slavonski Brod, Gospić, Vrlika, Ivanec, Nerežišća, otok Hvar...
U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata iz Jelse i hvarskih župa Jelsa, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj i Vrboska, održat će se Kolona sjećanja na žrtve Vukovara, Škabrnje i ostalih stradalničkih mjesta u Domovinskom ratu.
U Jelsi okupljanje križonoša iz velikotjedne procesije
Križonoše iz župa koje sudjeluju u velikotjednoj procesiji na otoku Hvaru okupit će se na Trgu križonoše u Jelsi pred župnom crkvom odakle će u 17.30 krenuti Kolona sjećanja prema crkvi Gospe od Zdravlja na Račiću iznad Jelse. Misa za poginule branitelje iz Domovinskog rata slavit će se u 18 sati, a nakon nje procesija će se vratiti pred župnu crkvu Uznesenja Marijina gdje će na Trgu križonoše biti položene svijeće u spomen na žrtve iz Domovinskog rata.
Bračka općina Nerežišća pozvala je svoje mještane da u utorak poslijepodne paljenjem svijeća, u miru i dostojanstvu, odaju počast svim žrtvama Vukovara i Škabrnje u Nerežišćima, Donjem Humcu i Dračevici.
Sveta misa za sve umrle branitelje i žrtve Domovinskog rata služit će se i u Vrlici, a nakon nje mještani će zajednički zapaliti svijeće kod murala na Pekcu.
U Ivancu će se služiti misa zadušnica za sve poginule i nestale vojne i civilne žrtve Domovinskog rata na kojoj će biti predstavnici Grada Ivanca i gradski vijećnici. Nakon mise svi nazočni uključit će se u Kolonu sjećanja te paljenje svijeća do spomen-obilježja poginulim braniteljima, gdje će biti prigodan komemorativni program, te molitva za poginule.
U Gospiću blagoslov makete vukovarskog vodotornja
Gospićani će u svojoj Vukovarskoj ulici zapaliti svijeće, nakon čega će biti otkrivena maketa vukovarskog vodotornja, uz blagoslov gospićko-senjskog biskupa mons. Marka Mede. U 19 sati služit će se sveta misa u Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije, a nakon mise slijedi paljenje svijeća kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata na Trgu Alojzija Stepinca.
U povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, izaslanstvo Grada Rijeke predvođeno gradonačelnicom Ivom Rinčić položit će vijence u Aleji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na Centralnom križu na Centralnom gradskom groblju Drenova, na Mostu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na Delti i na Spomeniku poginulim braniteljima na groblju Trsat.
Predstavnici Grada Splita položit će cvijeće na Gradskom groblju Lovrinac te zapaliti svijeće kod spomenika „I u mom gradu Vukovar svijetli“, na početku Vukovarske ulice u Splitu.
U Zagrebu će izaslanstvo Grada, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položiti vijence i zapaliti svijeće kod spomenika "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", zatim kod središnjeg križa u Aleji branitelja te na krematoriju Kenotaf.
U Zagrebu će se u utorak navečer održati i tradicionalna akademija „Srce i riječ za Vukovar i Škabrnju“ u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta. Svoje svjedočanstvo iznijet će branitelj iz Škabrnje Ivica Jurić, a akademija će biti zaključena u dvorištu Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa molitvom za sve stradale.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare