Križonoše iz župa koje sudjeluju u velikotjednoj procesiji na otoku Hvaru okupit će se na Trgu križonoše u Jelsi pred župnom crkvom odakle će u 17.30 krenuti Kolona sjećanja prema crkvi Gospe od Zdravlja na Račiću iznad Jelse. Misa za poginule branitelje iz Domovinskog rata slavit će se u 18 sati, a nakon nje procesija će se vratiti pred župnu crkvu Uznesenja Marijina gdje će na Trgu križonoše biti položene svijeće u spomen na žrtve iz Domovinskog rata.