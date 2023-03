Podijeli :

Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik, u N1 Studiju uživo analizirao je velike prosvjede koji su zahvatili Francusku zbog mirovinske reforme. Osvrnuo se i na predsjedničke izbore u Crnoj Gori, ali i na odnos između Srbije i Kosova. Bivši veleposlanik komentirao je i odnos između predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića, a osvrnuo se i na posljednje poteze Međunardnog kaznenog suda (ICC) i podizanje optužnice protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Francuskom već neko vrijeme bijesne prosvjedi protiv mirovinske reforme predsjednika Emmanuela Macrona, a Kovačević ističe da bi propast reforme značio da je Macronov mandat neuspješan.

“Vrhunac krize Macronova mandata”

“To je središnja točka Macronovog izbornog programa i ako to ne uspije provesti, to znači da je njegov mandat neuspješan. Drugo pitanje je što će se u Francuskoj događati ako ovakva reforma ne bude provedena jer Francuska već sad ima problema s konkurentnosti. S obzirom na negativne demografske trendove i veći broj umirovljenika, otvara se pitanje održivosti mirovinskog sustava. Mislim da je Macron iskreno zabrinut za budućnost Francuske, ali očito da priprema za tu reformu nije bila najbolje provedena”, smatra Kovačević.

U izražavanju nezadovoljstva prema Macronu i reformi ujedinjeni su i ljevica i desnica. “U ovom slučaju se svi osjećaju jednako ugroženi, ne žele sa 64 godine u mirovinu već sa 62.”

“Macron je iskoristio radikalna sredstva koristeći specijalne ustavne ovlasti da vlada bez izglasavanja u parlamentu provede reformu i mislim da je to vrhunac krize Macronova mandata. Čini mi se da je francusko društvo pred ozbiljnim iskušenjima”, ističe bivši veleposlanik.

Milatović ili Đukanović?

Jakov Milatović, zamjenik predsjednika Pokreta Europa sad, u drugom krugu crnogorskih predsjedničkih izbora će se boriti s Milom Đukanovićem.

Rusi se raspisali o Srbiji: Nisu nas izdali zbog rijetkog talenta

“Poraz Đukanovića bi značio definitivni kraj njegove vlasti koji je više od 30 godina na vlasti. Poraz na predsjedničkim izborima bi označio njegovo političko umirovljenje”, smatra Kovačević.

“Ako je glavni cilj odstraniti Đukanovića s vlasti, onda je Milatović u komfornoj poziciji“, dodao je.

Naglašava da u Crnoj Gori ne ovisi sve o predsjedniku nego i o vladi. “Ako Đukanović izgubi na predsjedničkim izborima vrlo vjerojatno je da neće pobijediti ni na parlamentarnim.”

Osvrnuo se i na odnose između Kosova i Srbije. “Dobro je da EU i SAD djeluju koordinirano i ti njihovi napori postižu neke rezezultate, pa možemo zaključiti koliko je katastrofalno da ovo što rade danas nisu napravili prije 10 godina. Da su to tad napravili, niti bi ruska oapsnost u tom dijelu bila toliko izražena kao danas i vrlo vjerojatno bi političke prilike u regiji bile puno stabilnije nego danas.”

“Vrh države ne funkcionira”

Bivši hrvatski veleposlanik je komentirao i odnos između Plenkovića i Milanovića. “Vrh države ne funkcionira. Plenković je rekao da Vlada ionako može bez predsjednika što znači da predsjednik kao ustavotvorna funkcija nije ni nužan u Hrvatskoj, a to pretpostavljam znači da bi HDZ, ako bi bio u prilici, sveo funkciju predsjednika na obavljanje protokolarnih funkcija.”

Krešić o pozivima za vojsku: “Obvezni vojni rok je zamrznut, a ne ukinut” Klancir o slučaju Delipetar: Predsjednica Povjerenstva se trebala izuzeti

“Predsjednik je zasipao javnost neodmjerenim, nepromišljenim i za interese RH nerijetko štetnim izjavama. Ako je on u inozemnim posjetima davao izjave neusklađene s Vladinim o vanjskoj politici, onda je bio na granici ustavnosti ili ju je prekoračio, ali to vrijedi i za predstavnike Vlade”, rekao je Milanoviću.

“Plenković, koji se afirmirao kao mogući reformator HDZ-a, nije uspio reformirati HDZ, ali HDZ je uspio reformirati njega. Što to znači? Premijer priznaje samo vlast HDZ-a, nitko tko nije iz HDZ-a ili ako se taj suprotstavi politici HDZ-a, za njega nema legitimitet obnašati vlast, bez obzira na to što je Milanović osvojio više glasova nego cijeli HDZ. To je poruka koja govori o autokratskom načinu razmišljanja našeg premijera”, kazao je.

“Optužnica ICC-a potvrdila ono što je Biden rekao”

Međunarodni kazneni sud (ICC) u petak je izdao nalog za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina optuživši ga da je odgovoran za ratne zločine u Ukrajini, što je Moskva nazvala besmislenim, a Kijev objavio da je to “tek početak”.

“To je udar prema strahopoštavanju i samoljublju Putinovom, time je postao još jedan izuzetak u niz negativnih izuzetaka koje on i Rusija danas predstavljaju. Time je potvrđeno ono što je Biden rekao prije godinu dana – da je Putin zločinac”, ističe Kovačević.

Bivši veleposlanik navodi da su posljedice optužnice političke prirode: nijedan od predsjednika tih 123 članica ne može pozvati Putina niti će se odazvati na njegov poziv. “To je još jedan razlog za frustraciju ruske političke elite”, navodi i dodaje da je odluka o invaziji na Ukrajinu bila pogrešna.

“Putin nema drugog izlaza nego da pokuša pobijediti u ratu, a izgledi za to su nikakvi”, zaključio je.

