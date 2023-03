Podijeli :

Novinarka i urednica Đurđica Klancir u N1 Studiju uživo komentirala je i analizirala slučaj predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Aleksandre Jozić Ileković, čija kći je radila honorarno u MUP-u u vrijeme dok je Povjerenstvo odlučivalo o slučaju pomoćnika ministra unutarnjih poslova, Ante Delipetra, a potom je i zaposlena u MUP-u.

N1 je objavio tekst “Kako je u MUP-u zaposlena kći šefice Povjerenstva za sukob interesa?” naše urednice i autorice Đurđice Klancir u kojem se propituje mogući sukob interesa nove predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Aleksandre Jozić Ileković, i mogući nepotizam kod zapošljavanja u MUP-u. Sama predsjednica Povjerenstva u izjavi za N1 ustvrdila je da se nije morala izuzeti kod odlučivanja o sukobu interesa u slučaju Delipetar jer nije osobno pozvala niti je surađivala s pomoćnikom ministra Delipetrom, ili ministrom Božinovićem osobno.

N1 otkriva: Kako je u MUP-u zaposlena kći šefice Povjerenstva za sukob interesa?

“Radi se o situaciji u kojoj je Povjerenstvo razmatralo slučaj pomoćnika ministra unutarnjih poslova za ljudske resurse koji je i dalje savjetnik ministra unutarnjih poslova. U svom prvom tekstu o slučaju Delipetar otkrila sam da je u MUP-u u kratkom roku zaposlena njegova snaha, sestra snahe, mladići njegovih kćeri, brata jednog od njih… U rekonstrukciji slučaja Delipetar pokazalo se i njegova vještina u upravljanju kadroviranjem i značajni nedostaci sustava. Kako je bilo moguće da to tako prođe”, opisivala je slučaj Klancir u N1 studiju i dodala:

“Pazilo se da zapošljavanja budu prije formalnih vjenčanja. Izbor komisije potpisuje ministar osobno, a članove nikad nismo saznali, i rješenja za zapošljavanje potpisuje ministar. Bilo je vidljivo da se zapošljavalo vrlo oprezno, no, ostaje siva zona mogućeg utjecaja. Primjerice, je li ministar Božinović znao da su to osobe vezane za obiteljski krug Delipetra?

O tom slučaju je odlučivalo Povjerenstvo na temelju dokumentacije koju im je dao MUP. Našli su sporne elemente, ali su zaključili da nema osnove za sukob interesa. A u tom Povjerenstvu je sjedila Aleksandra Jozić-Ileković i nije se izuzela, iako joj je kći u tom trenutku radila za MUP, a ne znamo je li uopće s kolegama prodiskutirala tu situaciju. Njezina kći je tad radila honorarno, a kasnije je dobila posao na određeno na temelju tog radnog iskustva. Svi znamo da u Hrvatskoj magistri prava teško dolaze do posla. Opet dolaziomo do sive zone – ne znamo je li svim završenim pravnicima honorarni posao u mreži za migracije u MUP-u, u kojoj je radila kći Jozić Ileković, bio jednako dostupan, te jesu li možda na natječaju bili eliminirani neki koji nisu imali prilike steći takvo iskustvo.

Dolazimo do kolopleta u kojem imamo dosta neodgovorenih pitanja, a sve je to važno jer se Hrvatska suočava s velikim problemom nepotizma i korupcije, a institucije ne reagiraju. Vodeći političari se ne bave tim problemom. Sve je više problema u borbi protiv korupcije i nepotizma. Jesu li uopće uspostavljeni instrumenti? Kroz ovu se priču suočavamo s ozbiljnim sistemskim problemima i nepostojanjem volje da se tim problemima pristupi.”

Nepotizam – jedan od najvećih problema

Klancir je u razgovoru istaknula da je već pisala o brojnim slučajevima kad su mlade osobe, članovi mladeži HDZ-a, uspijevali u kratkom roku dobiti jako dobre pozicije u državnoj upravi, sustavu. S druge strane, oni koji napuštaju Hrvatsku, upravo taj problem nedostupnosti radnih mjesta ističu kao velik problem.

Stotine građana se žale na policiju, Povjerenstvo odbacilo više od pola žalbi Bivši član Povjerenstva: Jozić Ileković se izuzela u slučaju Kuščević, u ovom ne

“Ne tvrdimo da je ovo bilo preko veze, mi se samo pitamo. Problem je što ostaje nerasvijetljeno, što nije komunicirano na vrijeme. Imamo predsjednicu Povjerenstva koja je nastupila tako da je kritizirala prethodnice, smatrajući da previše istupaju oko problema dužnosnika, imala je izdvojeno mišljenje u slučaju premijerova kuma g. Pokaza. Prepoznajemo tragove uvjerenja da nije bitno s kim si kako vezan i to je zabrinjavajuće ako govorimo o osobi koja bi trebala voditi instituciju”, rekla je Klancir.

Na pitanje je li izborom nove predsjednice uspješno eutanazirano i Povjerenstvo kao institucija Klancir podsjeća na nastup nove predsjednice u kojem je naglasila da će manje komunicirati s medijma i neće komentirati predmete visokih dužnosnika.

“To je pogrešno”, ističe Klancir: “Mi trebamo predsjednike i predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji istupaju, koji tumače javnosti što je problematično. Ne želim dovoditi u pitanje njezin budući rad mada smatram da se u ovom slučaju trebala izuzeti, i to je pokazatelj stanovite tolerancije prema tom problemu nepotizma. Žao mi je bilo kad je napisala da ne želi komentirati i šalje poruku da smatra su postupci prethodnica, kada su istupale i tumačile, bili nihova slabost. Ne, mi trebamo na čelu takvih institucija osobe koje to žele pojasniti javnosti i koje su transparentne. Možemo razmatrati je li to veliki problem ili je malo manji, ali je izostala transparentnost.”

Dodaje da ovaj slučaj jasno pokazuje da nam nešto ne štima s regulativom:

“Kako je moguće da se zaposli pet osoba iz kruga obitelji pomoćnika ministra za ljudske resurse, i da je to normalno? S regulativom, mehanizmima nešto nije u redu, ali nitko ih nije promijenio. Pitanje je i demokratskih standarda, koliko je Hrvatska mlada demokracija… Je li prihvatljivo da se članovi mladeži HDZ-a masovno zapošljavaju u državnoj upravi? Kakva je to poruka mladim ljudima? O tim problemima koji izjedaju Hrvatsku iznutra treba razgovarati i na najvišem političkom vrhu.”

Obrat u slučaju roditelja njegovatelja

Prokomentirala je i obrat u slučaju roditelja njegovatelja nakon što je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak ipak odlučio odobriti novčanu naknadu nakon smrti djeteta.

“Rast će naknada roditeljima njegovateljima, najmanja neće biti ispod 5000 kuna”

“Sinoćnji nastup u kojem se izgovaralo – “osobno sam dao nalog ministru Piletiću” – bio je doista politički zabrinjavajuć. Ne samo za premijera, jer on šalje poruku da to osobno rješava, nego – zamislite to poniženje za ministra Piletića koji je tri dana ranije nastupio drugačije, a onda mu tri dana kasnije premijer daje nalog. To je pogrešno i za Vladu i za cijeli problem. Moralo se to riješiti drugačije, nije bilo razloga ni za Vladu da si dozvoli takvu neugodnu situaciju i konfrontiranje s ljudima koji brinu o djeci s poteškoćama. Vlada je trebala reagirati ranije. Vjerujem da to ne bi bilo percipirano kao pobjeda opozicje, nego razuma, humanosti”, rekla je Klancir.

Komentirajući na kraju popularnost HDZ-a koja ni nakon brojnih afera ne pada, istaknula je da je ipak još rano za procjene i da građani još ne razmišljaju o izborima.

