Održana komemoracija za ubijene u Sanskom mostu: “Ne tražite zašto, opravdanja nema”

Pexels/Ilustracija

U Sanskom Mostu je proglašena trodnevna žalost nakon ubojstva troje zaposlenika tamošnje Gimnazije. U gradskoj kino sali danas je održana komemoracija tragično stradalim Nijazu Haliloviću, Gordani Midžan i Nisveti Kljunić.

Brojni prijatelji, poznanici i rodbina došli su na komemoraciju izrekli mnogo lijepih riječi o žrtvama monstruoznog trostrukog ubojstva.

Komemoraciji je nazočila i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić koja je nazočnima poručila:

„Dati nadu. I da svatko odluči, ma tko bio, da se svako jutro pogleda u ogledalo i razmisli što treba učiniti za sebe i za druge, ili obrnuto, što danas možemo učiniti dobro za druge. Neka im je laka zemlja bosanska“.

Načelnik Općine Sanski Most Faris Hasanbegović je u svom obraćanju istakao da se grad još ne miri sa onim što se dogodilo u Gimnaziji, ali da je stvarnost sve teža i jasnija.

Tražeći “zašto” se možemo samo zapetljati…

“Evo treći dan, ništa nije lakše ovdje u našem gradu, ali nekako je tek ova naša realnost teža i jasnija. Sanski Most ne prihvaća da se to ipak dogodilo. Još uvijek imamo tu vrstu praznine u sebi i ne možemo razumjeti što se zapravo dogodilo. Pokušavamo razumjeti kontekst, stalno postavljamo sebi pitanje zašto, očekujući da će neko dati odgovor na to, a to se svi pitaju “zašto se to dogodilo u Sanskom Mostu”. Ne shvaćajući da ne postoji ‘zato’. Tražeći “zašto” možemo se samo zapetljati u najopasniju moguću stvar, a to je da pokušamo, ima i takvih nesreća, pronaći bilo kakav razlog da opravdamo nešto ovakvo što se dogodilo u Sanskom Mostu. Nema opravdanja za to, nema objašnjenja, nema obrazloženja, nema uvjeta pod kojima se to moglo dogoditi. To nije ljudski čin”, zaključio je Hasanbegović.

Podsjetimo, u srijedu oko 10.15 sati u Gimnaziji u Sanskom Mostu muškarac koji je tu radio 20 godina kao čistač počinio je trostruko ubojstvo pri čemu je automatskom puškom ubio direktora, tajnicu i profesoricu engleskog jezika.

Kako je poznato, on je ušetao u školu i ušao u prostoriju u kojoj su žrtve imale sastanak.

Nakon toga pokušao je počiniti samoubojstvo nanijevši sebi prostrijelnu ranu u predjelu prsa.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičenik je bio nezadovoljan svojim radnim mjestom i odnosom uprave prema njemu, što ga je potaklo na ovaj monstruozni čin.

Sahrane tajnice Nisveti Kljunić bit će obavljena danas nakon klanjanja namaza, a ravnatelju i profesoru Nijazu Haliloviću sutra u 13 sati nakon podne namaza.

