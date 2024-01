Ministrica kulture nakon Plenkovićeve izjave o N1: Vi potpuno legalno emitirate u Hrvatskoj

Podijeli :

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek komentirala je izjave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je u utorak kazao da N1 djeluje “polulegalno” i da “nema koncesiju za emitiranje”.

Podsjetimo, N1 Hrvatska takvu je ocjenu označio netočnom te poručio da predstavlja pokušaj pritiska na uređivačku neovisnost i slobodu medija. O tome je naš reporter Ilija Radić danas razgovarao s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek.

N1: Kako komentirate izjavu premijera, što to znači da jedna televizijska kuća u Hrvatskoj radi polulegalno?

N1 Hrvatska o izjavi predsjednika Vlade RH: Pritisak na slobodu medija Ahmetović reagirala na Plenkovićevu izjavu o N1: Blati novinare čija mu se pitanja ne sviđaju

Ministrica: Meni je žao da ste reagirali na način na koji ste reagirali jer vi niste televizijska kuća u Hrvatskoj, nego produkcijska kuća u Republici Hrvatskoj, a kao medij ste registrirani u Luxembourgu. Vaše poslovanje je legalno, ono je, što se tiče vas kao medija, uređeno regulativom i zakonima koji su na snazi u Luxembourgu, vi potpuno legalno emitirate u Hrvatskoj putem kabela, satelita ili interneta. Ono na što se odnosio komentar, a više puta smo o tome govorili, je da u Hrvatskoj ne djelujete sukladno hrvatskim medijskim zakonima, da ne znamo imate li statut medija, u vašem impressumu nema glavnog urednika u Hrvatskoj nego imate koordinatora programa. Sve je to legalno, ali je jako važno da to bude transparentno. Ništa nije sporno, ne radi se o pritisku, to je bio usputni komentar koji nije rekao da je vaše eventualno poslovanje nelegalno jer nije, ja bih rekla da ste onkraj zakona medijskih hrvatskih. Vi ste medij koji u Hrvatskoj nema glavnog urednika, vi ste mediji koji imate ili nemate statut medija, ne znamo jer se ne može vidjeti javno i to je sve. Uvijek se odazivamo na izjave u vaše emisije i pozdravljamo vaš rad.

N1: Pozivali smo i premijera, on se ne odaziva. Plenković je rekao da N1 posluje polulegalno. Posluje li N1 po zakonu?

Ministrica: Vi poslujete u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj niste registrirani kao medij.

N1: Krši li N1 neki zakon?

Ministrica: Nitko nije rekao ni u jednom trenutku da kršite zakon. Ja ću reći onkraj zakona o medijima, predsjednik Vlade se izrazio drugačije. Vi ste registrirani u Luxembourgu sukladno medijskim zakonima i, s obzirom na direktivu koju smo i mi usvojili, slobodni ste kao luksemburški medij emitirati program putem kabela, satelita i interneta.

N1: Što je polulegalno?

Ministrica: Mogu samo opet ponoviti…

N1: Kako kao ministrica komentirate činjenicu da premijer komentira tko je gost na kojem mediju?

Ministrica: Da sam glasnogovornica Vlade, vrlo često bih prekinula nepristojne upadice, komentare… Razina svih nas koji odgovaramo, ali i vas koji postavljate pitanje treba biti puno viša. U tom smislu dok novinari sebi ostavljaju za pravo pitati o bilo čemu, i mi si možemo dozvoliti da komentiramo. Pritiska apsolutno nema, to odbacujem i ne znam tko bi na vas mogao vršiti pritisak, pogotovo na vas koji ste u Luxembourgu. Na vas bi možda mogao vršiti pritisak luksemburški premijer, hrvatski ne može sigurno.

N1: Kad je posljednji put raspisana nacionalna koncesija?

Ministrica: Ja to ne znam. To morate pitati Vijeće za elektroničke medije. VEM dodjeljuje koncesije sukladno procjeni, njihovim planovima, to je uređeno u zakonima i tu Vlada nema ovlast. Mi donosimo zakonodavni okvir.

N1: Jeste li upoznati s inicijativom N1 da, ako im se ponudi koncesija, da se natječu za koncesiju u Hrvatskoj i da budu prijavljeni u Hrvatskoj?

Ministrica: Bilo kakav moj odgovor na ovakvo pitanje bi rezultirao nizom ozbiljnih optužbi da se petljam u nešto. Ako je neki poduzetnik zainteresiran na bilo kojem natječaju dobiti taj natječaj, onda se taj poduzetnik treba javiti na taj natječaj.

N1: Kako ako natječaj nije raspisan?

Ministrica: To nije pitanje za mene.

N1: Ali u vašem je resoru.

Ministrica: Da.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo je najplaćenije zanimanje u Hrvatskoj: Prosječna plaća je veća od 3.100 eura Novost za Zagrepčane: Ako u prva tri mjeseca podnesete zahtjev platit ćete samo 10 posto iznosa