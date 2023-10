Odvjetnik Branko Šerić: Ovo je najočigledniji utjecaj politike na pravosuđe

Podijeli :

Odvjetnik Branko Šerić u Novom je danu komentirao neke od prominentnih slučajeva i sudskih postupaka u hrvatskoj javnosti.

Komentirajući USKOK-ovo podizanje optužnice protiv šestero hrvatskih državljana, među kojima je i župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. Radi se o prometnoj nesreći za koju se sumnjiči da ju je skrivio upravo Dekanić.

VIDEO / Damir Dekanić za N1: Očekivao sam da će doći do ovog trenutka USKOK podignuo optužnicu protiv HDZ-ovog župana Damira Dekanića: Pogledajte za što ga terete

“Ne znam sve okolnosti slučaja, ali s obzirom na ono što smo vidjeli iz medija i svjedočenja ljudi, radilo bi se o tome da je on uzrokovao nesreću i pribavio čitav niz lažnih dokaza”, rekao je Branko Šerić dodajući da je vjerojatno bilo zataškavanja i u policiji:

“Bez policije se to nije moglo razviti tako i to je razlog zašto je toliko trajao postupak utvrđivanja činjenica. Kao da nisu bili dovoljni iskazi svjedoka, činjenica da je bilo ljudi na mjestu događaja, odmah se postavilo pitanje zašto ljudi pričaju o nečemu čemu nisu prisustvovali, krucijalni svjedoci koji nisu mogli svjedočiti jer nisu bili na mjestu događaja.”

Na pitanje zašto je uopće došlo do toliko komplikacija, rekao je: “Očito je došlo do sudjelovanja zaposlenika policije. Kako su bili involvirani jer je trebalo napisati zapisnik o očevidu, kontaktirati sudionike, i oni su sudjelovali, prema navodima optužnice, u krivotvorenju. Svatko spašava svoju poziciju, a kad ih je više upletenih, a u pitanju je župan koji samo da je pokrenuta istraga, već je trebao snositi moralnu odgovornost i podnijeti ostavku.”

O Zavadlavu: “To je bila neprimjerena sila”

Prokomentirao je i presudu Filipu Zavadlavu koji je zbog ubojstva trojice mladića u središtu Splita u siječnju 2020. osuđen ponovno na 40 godina zatvora.

Zavadlav ponovno osuđen na 40 godina, pred sudom se dogodio incident

“Ovako visoke kazne mogu djelovati i preventivno upozoravajući potencijalne počinitelje da se ne laćaju oružja. Ovo je bila neprimjerena sila”, istaknuo je Šerić i dodao: “Bio je nalaz da je Filip bio neubrojiv, ali sve je palo u vodu na sjednici vijeća na Visokom kaznenom sudu kad sam nastavio elaborirati navode žalbe, on je na upit suca rekao da se ne slaže sa mnom, da je on bio ubrojiv i tako više nisam mogao zasnivati obranu je nije bilo dogovora s njim pa sam morao odustati od daljnjeg branjenja, ali suradnja je postala nemoguća. Što se dogodilo s njim, je li nakadno došlo do nekog maštanje, deluzija, ne znam. Smatram da je ipak nakon svih njegovih ispada, trebalo napraviti još jedno vještačenje da se pred izricanje druge presude vidi stanje njegovog duševnog zdravlja.”

“Lex AP direktno sankcionira istraživačko novinarstvo”

Komentirajući dokumente koje je objavio Nacional prema kojima USKOK i Županijski sud u Zagrebu sabotiraju Povjerenstvo i odbijaju poslati na uvid poruke u kojima Marko Milić sa šefom Hrvatskih šuma dogovara zapošljavanje prijatelja, a u kontekstu guranja lex AP-a, Šerić je rekao:

“U 7 Plenkovićevih godina ovakva afera nije viđena, po lakoći i bezobrazluku” Ustavni stručnjak: Prvi puta se predsjednik Republike direktno suprotstavio volji 77 zastupnika

“Žele nekoga zaštititi, logično je. Zato što su pod utjecajem izvršne vlasti koju kontrolira vladajuća stranka i eto odgovora. Sve što bi izašlo u javnost remeti plan predizborne aktivnosti. Svaka afera ako procuri, ruši ugled stranke koja je već pravomoćno osuđena. To je dolijevanje ulja na vatru i normalno da ne odgovara stranci na vlasti. To je najočigledniji utjecaj politike na pravosuđe. Ne mora nitko nikoga vući za rukav, ali takva klima i kod tužitelja i kod sudaca razvija autocenzuru da se boje donijeti odluku.

Zabrana curenja informacija nije ništa drugo nego zabrana prava državljana Hrvatske na pravu informaciju bez obzira što će se zalomiti da bude neobjektivna, preuranjena, ali to direktno sankcionira istraživačko novinarstvo u smislu da ga zabranjuje. To što neće goniti novinara ili nakladnika, to se može objesiti mačku o rep. Činjenica da je netko izvor informacija i kad je to zabranjeno, lako se može doći do izvora.”

Na kraju je prokomentirao glasanje Hrvatske u Glavnom vijeću UN-a o rezoluciji za hitno uspotavljanje mira u Pojasu Gaze. Napomenuo je da je Ustav jasan – kreiranje vanjske politike rezultat je ne samo suradnje, nego i dogovora i usuglašavanja stava, no sankcija nema:

“Ustav nema kazneno-pravne sankcije. Može biti samo politička odgovornost, u pitanju je da ljudi u što većem broju izađu na izbore i kazne onog tko krši Ustav.”

