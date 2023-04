Odvjetnik o ostavci šefice USKOK-a: “Sigurno ćemo izgubiti njenim odlaskom”

Komentirao je ostavku šefice USKOK-a Vanje Marušić: “Mislim da ozbiljnost problema ne ovisi o tome je li bilo alkohola ili ne, već iz toga je li znala za taj događaj i je li pravodobno uopće mogla o tome obavijestiti glavnu državnu odvjetnicu”.

Na pitanje o neskladu između Zlate Hrvoj Šipek i Vanje Marušić još od press konferencije na kojoj je gospođa Marušić priznala propust svog tima u slučaju Gabrijele Žalac čime je demantirala Hrvoj Šipek, koja je nastojala uvjeriti javnost da nikakvih informacija nije imala, odgovara: “U jednoj tako subordiniranoj organizaciji kao što je DORH, naravno da dvije čelne osobe nisu tamo zbog ljubavi uzajamne. Prva je situacija bila, po meni, u profesionalnom smislu puno ozbiljnija i puno zanimljivija nego ova sada gdje se događa odstupanje tako bitne osobe radi ovakve stvari koja s fuinkcioniranjem USKOK-a i DORH-a nema nikakve veze”.

Objasnio je koji je njegov dojam funkcioniranja USKOK-a u vrijeme Vanje Marušić: “U slučaju kolegice Marušić, i u profesionalnom i ljudskom smislu, radi se o iznimnoj osobi koja nije izgubila neposrednost i kolegijalnost niti kad je sjela u jednu takvu fotelju. Mi ćemo sigurno izgubiti njenim odlaskom jednako kao i njena kuća”.

Na komentar da će možda njegovi branjenici odahnuti odlaskom Marušić, Krešić kaže: “To je njihova stvar”.

Hrvoj Šipek uporno inzistira na odlasku njezinog prethodnika Dražena Jelinića iz sustava iako joj to ne uspijeva. Odvjetnik kaže: “To nije idealan način. To sigurno ne koristi šefici DORH-a i vjerujem da nije htjela postići efekt da društvo raspravlja postoji li harmonija u DORH-u. Ispada da joj i Državno odvjetničko vijeće i u konačnici pravomoćna odluka nije dala za pravo”.

“Za mene osobno kao pravnog praktičara nije nikakvo svejedno je li kolegica Marušić propustila izvijestiti o nečemu što je znala ili je ona dala neki protuzakonit nalog ili je propustila saznati nešto što nadređeni smatraju da je trebala znati i njima to proslijediti. To ćemo tek saznati”, zaključuje Krešić pa dodaje: “Mislim da bi DORH trebao zaokružiti tu priču unutar kuće i onda odlučiti koga o tome obavijestiti. Dugo već imam dojam da će se DORH morati proaktivnije odnositi prema davanju informacijama javnosti radi dobrobiti vlastite kuće”.

Komentirao je i položaj sudaca u RH, kao i sastanak radne skupine oko plaća na kojem je odlučeno da će u prvoj fazi podići osnovicu svim pravosudnim dužnosnicima za 8% i podići koeficijent sucima općinskih, trgovačnih prvostupanjskih i upravnih prvostupanjskih sudova što znači povećanje od 22 do 24%. Krešić kaže: “Vi u sudstvu imate situaciju gdje se preko 20 godina plaće sudaca određuju na način da se množi nekakav koeficijent i osnovica, a da nijedan od tih faktora nema stvarnu vezu sa jednim kriterijem koji može nekako valorizirati tu plaću. Izmislite jedno, dobijete drugo, pomnožite i dobijete plaću. Sudačke plaće se 23 godine ne usuglašavaju sa stanjem i standardom u državi, inflacijom, rastom kamatnih stopa, ništa. U tom periodu od dva desetljeća je preko sto posto narasla prosječna plaća u državi, a plaće sudaca u državi su narasle nekih 9%. To je jedno nedopustivo stanje”.

“Još je veći problem položaj u kojem rade sudski službenici i sve te osobe koje golemi dio poslova na sudu obavljaju za 600 ili 700 eura plaće od čega onda preživljavaju, školuju svoju djecu, itd. To je dovelo do toga da se nitko ne javlja na natječaje ili se ne javlja nitko tko je u stanju taj posao obavljati. Nema tko voditi zapisnik na sudskim raspravama. To se odražava na način da može doći do odgode sudske rasprave zbog razloga koji stranku uistinu ne bi trebao zanimati”.

Zna se dogoditi i to da se ročište ne održi jer nema dovoljno pravosudnih policajaca u smjeni da dovedu uhićenoga, nema nikoga tko bi vodio zapisnik, ili državno odvjetništvo nema dovoljno ljudi da ih netko zastupa: “Upravo tako, sve sam to osobno doživio. Nije to toliko često da se može reći da se sustav raspada, ali je vrlo indikativno da se to uopće može dogoditi”.

Komentirao je i odluku krčkog suca Hlače koji je donio rješenje da odgađa ročište za šest mjeseci uz obrazloženje da je po zaprimanju platne liste doveden u stanje zlovolje. Sudac je rekao da je ovo bio vapaj, da je to namjerno napravio kako bi skrenuo pažnju javnosti. Sljedeći je dan dao drugo rješenje. Krešić kaže: “Ovo je jedan sarkastični istup. No, u sudskoj odluci mjesta za takvu stvar nema. Kolega je pogriješio, ali nije progriješio na način da se čovjeka razapinje, da mu se prijeti progonom i tako dalje. U sjeni ove situacije ostaje jedna inicijativa stotine sudaca, koja se nije dogodila nikada do tada, da suci homogeno pristupaju rješenju svog problema koji se ne sastoji iz toga kolika će biti njihova plaća, nego hoće li njihovi zapisničari imati plaću dostojnu čovjeka, hoće li im računala biti stara 15 godina, hoće li im softver na sudu funkcionirati, a tek onda kolika će im biti plaća i je li baš nužno da sudac koji odluči iz nekih svojih razloga do kraja karijere biti na prvostupanjskom sudu, mora imati gotovo istu plaću sa 30 godina staža i s jednom godinom staža”.

