Doznajemo: Marušić smatra da nije imala obvezu obavijestiti Hrvoj Šipek

Goran Stanzl/PIXSELL

Iznenadna ostavka ravnateljice Uskoka Vanje Marušić izazvala niz reakcija niza javnih osoba koji su poručili da umjesto bizarnog objašnjenja žele čuti pravi razlog njezine ostavke, pitajući kako je moguće da Marušić nakon tog slučaja ostaje raditi u Uskoku.

Podsjetimo, Vanja Marušić odaslala je pisani zahtjev za prestankom rada na mjestu ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), i to radi osobnih razloga. Kako je poslije objašnjeno, dala je ostavku zbog problema s njezinim vozačem koji je imao sudar službenim automobilom, a koristio ga je privatno. Nastala je šteta za koju navodno nisu rekli DORH-u već su je platili bez da su tražili regres od vozača.

Iznenadna ostavka Vanje Marušić: “Čini mi se da se čekao njezin krivi korak” Što se točno zamjera Vanji Marušić?

To je potvrdio i ministar Ivan Malenica, koji je kazao kako se u dostavljenom izvješću navode razlozi, ali i sama činjenica je da je glavna državna odvjetnica od ravnateljice USKOK-a zatražila ostavku zbog propusta u obavljanju državnoodvjetničke uprave.

I premijer, Andrej Plenković, kratko je komentirao ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

“Što se toga tiče, jučer je ravnateljica podnijela ostavku glavnoj državnoj odvjetnici, ona je o ostavci i okolnostima zašto se ona dogodila upoznala ministra, on me danas obavijestio i ja ću svakako nastojati i osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom da pobliže saznam o čemu se radi. Što se nas tiče, to je interna tema DORH-a, oni moraju objasniti javnosti što se točno dogodilo”, rekao je Plenković.

“Marušić smatra da nije trebala obavijestiti o nesreći”

Kako N1 neslužbeno doznaje iz izvora bliskih ravnateljici na odlasku, može se čuti da ona ne smatra da je imala obvezu obavijestiti Zlatu Hrvoj Šipek o toj nesreći. U propisima to, kažu, nigdje ne piše.

Odvjetnik o Vanji Marušić: Je li ostavka iznuđena ili je rezultat njene volje? Analiza Đurđice Klancir: Možda Vanja Marušić nije bila dovoljno poslušna?

Što se pak tiče regresne naplate, zaista odluka o tome jest na ravnateljici, međutim Vanja Marušić to nije učinila jer u prekršajnom postupku protiv vozača sud nije utvrdio grubo kršenje propisa. Vozač je sam pozvao policiju, sve priznao i kažnjen je novčano – pa nisu ispunjeni uvjeti za taj postupak. Također, isti izvori kažu da ni obvezno osiguranje nije tražilo regresno potraživanje te ističu da vozač nije koristio automobil u privatne svrhe kako je u početku izvještavano.

USKOK nam nije odgovario na naš upit, a Vanja Marušić još nije odlučila javno regairati.

