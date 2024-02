Oglasilo se Ministarstvo pravosuđa. Objašnjavaju što je Turudić mislio kada je na N1 govorio o EPPO-u

Podijeli :

Nižu se reakcije na današnji intervju izabranog glavnog državnog odvjetnika u RH Ivana Turudića za N1 televiziju. Između ostaloga, Turudić je izjavio kako nije siguran da je Hrvatska trebala osnovati Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Na pitanje Nine Kljenak o nadležnostima DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) kazao je: “Glavni državni odvjetnik je nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetnika. Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, niz zemalja ga nema i funkcioniraju. Mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka i treba je poštovati. Oni brinu o financijskim interesima EU-a. Mislim da se prenaglašava njihova moć”.

Što na to kaže EPPO?

Na upit N1, EPPO je odgovorio kako u ovom trenutku nemaju komentara na tu Turudićevu izjavu, a sada se javilo i Ministarstvo pravosuđa i uprave koje pojašnjava Turudićeve riječi te uvjerava kako nije želio dovesti u pitanje daljnji rad EPPO-a u Hrvatskoj

Podsjećaju kako je Vlada RH od samih početaka uspostave Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) podržala osnivanje neovisnoga tijela za progon kaznenih djela na štetu Europske unije.

Malenica tumači Turudića

“Hrvatska je bila među prvih 18 članica koje su podržale osnivanje EPPO-a te pristupile postupku pojačanje suradnje još u travnju 2017., prije samog usvajanja Uredbe o EPPO-u i početka rada Ureda.

Nakon Turudićevog intervjua za N1 oglasio se i EPPO Turudić kaže da “niz zemalja nema EPPO i kod njih je situacija bolja”. Koje su to zemlje?

Politička odluka Vlade da se pridruži osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja i formira Odjel delegiranih europskih tužitelja odraz je predanosti u suzbijanju korupcije i svih oblika kaznenih djela počinjenih na štetu financijskih interesa Europske unije, a time i Hrvatske kao članice”, navode iz Ministarstva.

Na kraju naglašavaju kako su promišljanja novoizabranog glavnog državnog odvjetnika koja je izrekao prigodom današnjeg nastupa na N1 bila načelne prirode te ne dovode u pitanje daljnji rad EPPO-a.

