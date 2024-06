CIOS: Požar u Zaprešiću gotovo ugašen, nije ugrozio zdravlje ljudi niti onečistio okoliš

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Požar koji je sinoć oko 19 sati izbio na lokaciji društva EKO-FLOR PLUS u Industrijskoj zoni Zaprešić gotovo je u potpunosti ugašen, a ono što je najvažnije - u njemu nije bilo ozlijeđenih osoba, priopćio je CIOS.

“Prema izvješćima nadležnih službi te mjerenjima kakvoće zraka, vode i tla, koja se kontinuirano od jučer provode, u široj zoni događaja nije zabilježeno onečišćenje okoliša, a potvrđeno je i kako ne postoje bilo kakve prijetnje za zdravlje ljudi.

Požar u Zaprešiću pod kontrolom, još se ne zna uzrok: Plastične mase i vjetar otežavaju intervenciju

Otvoreni plamen, na što upućuju preliminarna izvješća, pojavio se u plastičnom, odnosno ambalažnom otpadu koji se od komunalnih društava i građana prikuplja kroz javnu uslugu putem modela tzv. žutih vrećica tj. spremnika za plastiku. Iz tog se sadržaja, zbog karakteristika i gorivosti samoga materijala, vrlo brzo proširio na ostatak proizvodne hale i u cijelosti je zahvatio novo, najsuvremenije postrojenje za automatsko sortiranje otpad.

Objekt je uništen, šteta velika

Objekt, oprema i strojevi u potpunosti su uništeni, a materijalna je šteta velika. Preciznije će se moći procijeniti nakon dovršetka očevida koji će ujedno i rasvijetliti točne uzroke, kao i okolnosti samoga događaja. S obzirom na to da je društvo EKO-FLOR PLUS članica CIOS grupacije te da posluje i na drugim lokacijama, unatoč znatnoj šteti koju je požar prouzročio, neće dolaziti do prekida ili poremećaja u ispunjavanju preuzetih ugovornih obveza.

FOTO / Još gori u Zaprešiću: “Bilo bi dobro da građani još ne otvaraju prozore i ne izlaze van”

EKO-FLOR PLUS, kao i CIOS grupacija u cijelosti, zahvaljuje svim pripadnicima javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, pripadnicima Civilne zaštite i drugih žurnih te operativnih službi na promptnoj i koordiniranoj akciji gašenja, kao i svim sugrađanima na pridržavanju uputa koje su, tijekom večeri i noći, izdavale mjerodavne institucije. Također, svim građanima koji su možebitno bili uznemireni ili zabrinuti zbog događaja, upućujemo iskrenu ispriku, nastavljajući surađivati s nadležnim i stručnim tijelima”, priopćio je CIOS.

