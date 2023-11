Oporba: Proračun je predizborni i neralan, Hrvati najviše daju za hranu

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Uoči saborskog glasovanja o Državnom proračunu za iduću godinu, oporba je ponovila kako je on predizborni i nerealan, Vladu je prozvala da ne zna kvalitetno upravljati javnim financijama te upozorila da hrvatski građani prednjače po davanjima za hranu u EU.

Proračun za 2024. pokazuje da Vlada ne zna kvalitetno upravljati javnim financijama, tvrdi Suverenist Marijan Pavliček i navodi kako proračunski deficit iznosi 4,1 milijardu eura.

To znači da svaki dan trošimo 11 milijuna eura više, nego zaradimo, to je kao da obitelj mjesečno zarađuje dvije tisuće eura, a troši 2200 eura. To ne može dobro završiti, to mora završiti bankrotom, a u tom smjeru i vi trenutno vodite javne financije, poručio je Vladi.

I Emil Daus (IDS) upozorava da opet trošimo više, nego prihodujemo, brine ga ‘minus’ od 4,1 milijarde eura u državnoj blagajni. Pokazujete smjer kojim država ide, a s tako negativnim proračunom, taj smjer može biti samo negativan, istaknuo je.

Eurostat je nedavno objavio da su hrvatski građani lani potrošili preko 9 milijardi eura za hranu, milijardu i pol eura više nego u godini prije, kazao je Boris Lalovac (SDP), napominjući kako je, s druge strane, u proračunu dvostruko više novca nego 2016., sto milijardi kuna više.

Grmoja: Kupuju se glasovi uoči izbora

Nikola Grmoja (Most) tvrdi da proračun ide u smjeru da se kupe glasovi uoči izbora. Jasno je što pokušavate u stilu Aleksandra Vučića, rekao je vladajućima i poručio im da su upravo oni najveći populisti.

Osiromašili ste građane, Hrvatska je rekorder po cijenama hrane u EU, ovim mrvicama koje im vraćate, neće ih zavarati, ustvrdio je.

Ako bi Grmoja došao na vlast, i Miletić i Raspudić, oni bi proglasili da je afrička svinjska kuga laž. Ako to nije populizam, ne znam što je, odgovorio mu je Hrvoje Zekanović (HDS).

Nezadovoljstvo proračunom za iduću godinu, iskazale su i Natalija Martinčević (Reformisti), koja tvrdi da se neupitno radi o kupovini glasova u idućoj godini i Ružica Vukovac (PH) koja poručuje da je tužna i žalosna država koja na seljaka ide dugim cijevima. Domagoj Hajduković (SD) nezadovoljan je kako se država odnosi prema borbi s komarcima u slavonskim županijama.

Oporbene kritike odbacuje HDZ-ova Grozdana Perić (HDZ) koja kaže da je proračun itekako realan, stvaran i ostvariv, da pokazuje socijalnu osjetljivost.

Već 11. kvartal za redom, Hrvatska bilježi viši rast BDP-a, trenutno smo prvi u Europi, Vlada konstantno nastoji smanjiti inflaciju, smanjuje se udjel javnog duga u BDP-u, pobrojala je zastupnica i naglasila da proračunski manjak nije ništa neuobičajen, da ga imaju i druge države.

Naglasila je i kako država u idućoj godini povećava plaće i mirovine, socijalne naknade, dohodak za djecu, potpore.

Sabor danas donosi Državni proračun za 2024., no prije toga glasuje o 457 amandmana koje su zastupnici podnijeli na proračun, a Vlada ih odbila.

