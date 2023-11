Branko Grčić: Vlada je propustila nadoknaditi ljudima gubitak kupovne moći

Podijeli :

N1

Branko Grčić, saborski zastupnik SDP-a, bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović u kojem je komentirao prijedlog državnog proračuna za iduću godinu i stanje u hrvatskom gospodarstvu.

Podsjetimo Hrvatski sabor raspravljao je o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu, a oporba ima puno zamjerki na proračun.

I Europska komisija ima prigovore na proračun, traži određene korekcije jer kažu da se predloženi proračun pomaknuo od fiskalnih smjernica. Na prijedlog proračuna za 2024. godinu osvrnuo se i saborski zastupnik Branko Grčić.

“Nama se to događa u ciklusima i kada se izbori približavaju, onda se događaju ovakve stvari. Vrlo često ljudi iz HDZ-a, pa i premijer jučer, na svaku našu kritiku odmah se vraćaju na 2012. ili 2013. godinu. Kada su bili izbori 2011. godine deficit je bio 25 milijardi kuna, 25 milijardi tada je bilo preko 8% BDP-a, danas je 31 milijarda za iduću godinu, ali je to relativno manje jer je BDP porastao negdje oko 5% kao što je navedeno u dokumentima. Prema tome uvijek kada se izbori približavaju napuše se proračun, a zapravo sve ove godine prije, posebno u vremenu inflacije, mi smo vrištali i vikali da plaće i mirovine zaostaju za inflacijom, inflacija ih je srozala, izgubila se kupovna moć dohodaka, učinite više da se to nadoknadi, ali toga nije bilo”, objasnio je zastupnik.

Damir Bakić: Ovaj proračun je predizborni proračun Novotny: Proračun je kao samoposluživanje po političkim kriterijima…

“Vlada je forsirala fiskalnu konsolidaciju, smanjili smo udio javnog duga u BDP-u. Sve je to u redu, ali kada je bila kriza, intervenirala je cijela Europa. Potpuno druga politika nego što je to bilo kada smo mi bili u Vladi, morali smo štedjeti jer su svi mislili ako se štedi, da će se tako stabilizirati gospodarstvo. Sada novca ima i oni su propustili u posljednje dvije godine nadoknaditi ljudima gubitak kupovne moći i sada se to događa” dodao je Grčić.

Grčić je rekao da je za mirovine izdvojen dobar dio novca, ali da se tu radi o redovitom usklađivanju te da to nije dovoljno. “Dajte još neke dodatke na tu mirovinu, ali ne da budu povremeni i mali, sitni kao što su bili nego smo govorili da bi to trebalo biti malo jače, trajni dodatak 10%, 12%, 15%”, rekao je Grčić.

Zastupnik je kazao kako smatra da neće doći do 13. mirovine za građane. Dodao je da su novci iz proračuna isključivo za redovito usklađivanje. “U tom iznosu nema ništa dodatno, nema te 13. mirovine”, kazao je.

Zapitao se zašto u Hrvatskoj ima toliko rezervi novaca i što je s realnom ekonomijom.

“Zašto taj novac ne odlazi u realnu ekonomiju? Vi imate situaciju da vam se u zadnjih 10 godina udvostručio plasman kredita stanovništvu, a plasmani gospodarstvu porasli su sa 13 na 14 milijardi eura. To je problem hrvatskog gospodarstva, taj novac koji bi trebao završiti u poduzećima gdje bi se financirale nove investicije, investicije u privatnom sektoru stagniraju 20 godina”, rekao je Grčić.

“Javni sektor diže svoje investicije EU fondovima, a privatne investicije su jedna ravna crta,” dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Na pomolu nova afera? Troskot za N1 otkriva detalje: “Zvat će se Gmail afera…” Mnogi hrvatski kupci nesvjesno preplaćuju rabljene automobile: Ove marke su najveća zamka