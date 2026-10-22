PODACI HZJZ-a
Otkriveno koliko ljudi u Hrvatskoj boluje od gripe
U Hrvatskoj je u novoj sezoni praćenja gripe zaprimljena 201 prijava oboljelih, od čega 79 prošloga tjedna, a slučajevi gripe zabilježeni su u desetak županija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
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Najviša stopa prijavljenih slučajeva na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Među dobnim skupinama, najviša stopa obolijevanja je kod djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A.
Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), sporadični slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije. Među laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A.
Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila vrlo rano, već u drugoj polovici kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske.
Nova sezona epidemiološkog praćenja gripe započela je krajem rujna, a intenzivnije širenje bolesti u Hrvatskoj očekuje se tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.
Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon isporuke cjepiva, prema ranijim najavama HZJZ-a.
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