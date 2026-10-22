Oglas

PODACI HZJZ-a

Otkriveno koliko ljudi u Hrvatskoj boluje od gripe

author
Hina
|
22. lis. 2026. 07:10
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
04.01.2026., Zagreb - Ilustracija za gripu. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Ilustracija: Neva Zganec/PIXSELL

U Hrvatskoj je u novoj sezoni praćenja gripe zaprimljena 201 prijava oboljelih, od čega 79 prošloga tjedna, a slučajevi gripe zabilježeni su u desetak županija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Oglas

Najviša stopa prijavljenih slučajeva na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Među dobnim skupinama, najviša stopa obolijevanja je kod djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), sporadični slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije. Među laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A.

Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila vrlo rano, već u drugoj polovici kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske.

Nova sezona epidemiološkog praćenja gripe započela je krajem rujna, a intenzivnije širenje bolesti u Hrvatskoj očekuje se tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.

Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon isporuke cjepiva, prema ranijim najavama HZJZ-a.

Teme
gripa hrvatski zavod za javno zdravstvo hzjz

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ