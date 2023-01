Paladina traži osnivanje Ministarstva obnove. Ako ga ne bude, odlazi iz Vlade?

Podijeli :

RTL doznaje da je ministar graditeljstva Ivan Paladina, navodno, još u studenom predstavio premijeru plan u osam točaka kojim je namjeravao ubrzati obnovu Banovine. Prva točka je osnivanje samostalnog ministarstva obnove. Neslužbeno se doznaje da još uvijek aktualni ministar Plenkoviću poručio da bez ovih izmjena sustava on neće ostati u Vladi.

“Jesam li zadovoljan onime sve skupa koji je naš cijeli rezultat, nisam zadovoljan. Nema razloga da budem ministar ako ne isporučujem ono što bi trebao isporučiti”, rekao je ministar Paladina.

Premijer, čini se, nije bio impresioniran Paladininim nastupom. Nakon spomenutog sastanka sam je počeo potencirati, kako kaže, nestvarno sporu obnovu, a o budućnosti još uvijek aktualnog ministra ni danas ne želi, piše RTL.

Paladina je tražio centralizaciju postupaka obnove u jedno tijelo – zasebno ministarstvo ili državni ured kojem će na čelo biti on, a koje će se baviti isključivo obnovom.

Pojednostavljeno, tražio je da on bude osoba koja vodi proces od početka do kraja. Tražio je mogućnost mobilizacije kadrova i veće plaće za ljude koji se bave obnovom. To bi značilo da iz igre ispadaju i Fond i Središnji ured za obnovu na čelu s HDZ-ovcem Gordanom Hanžekom, čovjekom na kojeg mnogi upiru prstom da usporava gradnju.

Nestranačkog ministra Plenković je imenovao nakon uhićenja Darka Horvata predstavivši ga kao upravo ono što treba najkompleksnijem procesu u Hrvatskoj. Najbogatiji ministar u Vladi je svoju ulogu prihvatio i već po preuzimanju funkcije obećavao stotine gradilišta. “Obnova je odgovornost svih nas, prije svega moja”, kazao je Paladina.

