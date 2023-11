Palestinska novinarka za N1: Izrael se prema nama mora odnositi kao ljudskim bićima, a ne životinjama

Podijeli :

Došlo je do dogovora između Izraela i Hamasa o produljenju primirja za još dva dana što će omogućiti novo puštanje talaca iz Pojasa Gaze i palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora. Od početka rata ubijeno je više od 14 tisuća Palestinaca, a stotine su tisuća raseljene. Ovo je prvi prekid vatre od 7. listopada. Situaciju je za N1 u Newsnightu s Ivanom Tomić iz Ramale u Zapadnoj obali komentirala je Shuruq Al Asad, palestinska novinarka i članica vodstva palestinskog novinarskog sindikata.

“U ovom trenutku, dok razgovaramo, Crveni križ prima 11 Izraelaca, riječ je većinom o ženama i djeci, a Palestinci isto tako čekaju zatvorenike koji su većinom djeca mlađa od 18 godina, uhićena sa samo 13 ili 14 godina jer su bacala kamenje. Godinama su u izraelskim zatvorima. Dobra je vijest da je primirje produljeno za još dva dana jer to znači da neće biti bombardiranja Gaze i neće bit novih smrti djece. 6.000 djece i 3.000 žena poginulo je dosad”, rekla je Al Asad.

Prekid vatre između Izraela i Hamasa produljen za dva dana Analitičar o situaciji na Bliskom istoku: Ne možemo isključiti mogućnost eskalacije rata

Hamas dnevno oslobodi od 7 do 10 Izraelaca, a za svakog od njih Izrael oslobađa ženu i djecu. “Ne govorimo o vojnicima u Gazi kao ni starim palestinskim zatvorenicima koji se nalaze u izraelskim zatvorima. Prije 7. listopada bilo je oko 5.000 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima, od tada je Izrael uhitio oko 3200 Palestinaca, među njima 32 novinara. Oni nisu ni za što optuženi i bili su u administrativnom pritvoru, nije podignuta optužnica, nisu izašli pred suca i ne znaju kad će biti oslobođeni. Ali tijekom ovog primirja nisu na popisu za oslobađanje. Sada se oslobađaju civili.”

Al Asad kaže da je više nego jasno tko stoji iza primirja: “Katarci i Egipćani ulažu velike napore u smislu pregovora s obje strane, a isto tako američki predsjednik Joe Biden radi na tome i sudjeluje u ovim pregovorima. Katar i Egipat uz pomoć američkog predsjednika Bidena, to su tri glavne strane odgovorne za ovo primirje”.

Daleko premalo humanitarne pomoći

Kada je u pitanju Gaza, velik problem je humanitarna pomoć. Al Asad kaže da bi za vrijeme primirja u Gazu trebalo ući 200 kamiona pomoći. Prije ih je dnevno ulazilo čak 500.

“Ljudi tamo su izgladljeli, trebaju hranu, vodu, medicinske potrepđtine… Nekad je u Gazu svakog danog ulazilo 500 kamiona, sada govorimo o 100 ili 200 kamiona nakon 50 dana opsade. Postoji nada da, ako se nastavi primirje još nekoliko dana uz razmjenu stanovnika, možda će doći dodatna humanitarna pomoć, pogotovo sad u zimsko vrijeme. Govorimo o 230.000 bombardiranih domova, dva milijuna Palestinaca je raseljeno, nalaze se u šatorima, bolnicama, školama, teška je situacija, doista se nadamo da će zbog ovog primirja doći do dodatne humanitarne pomoći za Palestince. A Palestinci zapravo traže kraj okupacije, ovaj prekid vatre uz međunarodne i arapske zajednice možda će utrti put za politički dogovor koji će okončati okupaciju i Palestinci će imati priliku živjeti dostojanstveno i buti sigurni baš kao i Izraelci”, rekla je.

Al Asad kaže da ni Palestinska samouprava ne zna što će se dogoditi u Gazi. “Je li Izrael spreman ostati vojno prisutan ili će pritisak međunarodne i arapske zajednice dovesti do političkog rješenja da će čak i Palestinska samouprava biti dio toga. Možda će neke međunarodne snage doista učiniti da situacija ne eskalirala jer stvari nisu započele 7. listopada. Palestinici već 75 godina žive pod izraelskom okupacijom.”

Trebalo bi, dodaje ova novinarka, “doći do pregovora i mirovnog procesa, a ključna riječ ovdje je prekid okupacije i to će zapravo smiriti situaciju, dovesti do mira između ove dvije strane”.

“Mora doći do kraj okupacije kojom je oduzet palestinski teritorij. Izrael je samo naprosto došao i učinio nas izbjeglicama u našoj zemlji. Mi smo priznali Izrael kad smo pristali na Sporazume iz Osla prije 30 godina. 1999. trebali smo imati palestinsku državu i suverenost čak na 30 posto, no to se nije dogodilo jer su zauzeli svo područje i ostali smo pod okupacijom. Palestinci doista nemaju nikakvog povjerenja prema Izraelu, no bit će ga ako dođe do uplitanja međunarodne zajednice i da ona dovede barem do nešto mira. Uplitanje međunarodne zajednice je zadnja šansa da ovo područje živi u miru”, naglašava Al Asad.

“Treba biti suverenosti, prava na postojanje – jer mi postojimo. To je ono što Izrael mora priznati. Oni moraju znati da mi postojimo i odnositi se prema nama kao prema ljudskim bićima, a ne prema životinjama. Tada možemo živjeti u miru, čak na malom teritoriju, ali uz dostojanstvo i mir”, zaključila je palestinska novinarka u razgovoru za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.