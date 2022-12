Podijeli :

Izvor: N1

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala sporu obnovu kuća u Glini.

“Mi u dvije godine nismo uspjeli ukloniti niti ruševine. Ljudi iz kontejnera gledaju ruševine svojih kuća. Za svaku tu ruševinu trebamo elaborat. Mislim da trošimo novce tamo gdje ne treba. Dovoljno je da se dođe s radnim strojem i da se te ruševine odvezu. Svaki elaborat košta 20 tisuća kuna, ljudi sad sami plaćaju odvoz tih ruševina jer nemaju vremena čekati treću zimu u kontejnerima”, rekao je.

Dogradonačelnica Gline navodi kako trenutno postoji 700 kontejnera i najmanje 1500 ljudi u njima.

“Dva mjeseca stoji 11 kuća koje gradi država, u njima je postavljena stolarija, a one sad kisnu. Država kaže da su krivi izvođači, a ona ih je izabrala. U ugovoru moraju postojati neke sankcije ako u određenom roku ne završe projekt”, rekla je te je dodala: “Problem je što trebate raditi elaborat, a od kuća je ostala samo hrpa cigle, građe i crijepa. Ljeti izlaze zmije, to je prestrašno. Ako se moglo prije 50 godina u godinu dana izgraditi Skoplje ili Banja Luka, ako su se mogle izgraditi i Makarska i Gunja, onda može i Banija. Pa ovo nisu optimistični podaci, ljudi umiru u kontejnerima, to su limene konzerve. Par kontejnera treba staviti na Markov trg pa da vidimo kad će krenuti obnova”.

VEZANA VIJEST “Obnova već trebala biti gotova, za to je izravno odgovorna Plenkovićeva Vlada”

Smatra kako je obnova trebala biti završena i ljudi su već trebali biti u svojim kućama.

“Mlađi ljudi koji su snalažljiviji su sami obnovili kuće sa žutom naljepnicom, a bez elaborata i nadzornih inženjera nisu mogli dobiti novce. Ljudima koji se ne žele odseliti trebamo dati mogućnost. Mi želimo da se svi odsele s Banije i da na tom mjestu postanu lovišta? Neka kažu ljudima neka svi onda odu, ionako nas je sve manje”, rekla je pa dodala: “Mi smo sve siromašnija nacija, nemojte uspoređivati 10 posto bogatijih. Što je s ovih 90 posto siromašnih?”

Dogradonačelnica Gline objašnjava kako je javna nabava prije bila drugačija. “Tehnologija nakon 50 godina ne može se uspoređivati. Nakon 2 godine kontejneri prokišnjavaju, voda mrzne, ljudi gube nadu. Puno je ljudi umrlo u kontejnerima. Nisu to uvjeti za život. Jedna je starija gospođa smršavila 25 kg otkad je u kontejneru, ona je sjenka. Za kontejnersko naselje u Glini potrošili smo 3,8 milijuna. Ondje uglavnom stanuju korisnici iz zgrade sa žutom naljepnicom, a za te novce, zgrada se mogla obnoviti i ljudi su mogli biti useljeni u nju”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.