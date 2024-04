Troskot o odlasku bračnog para Raspudić: “To je bio šok za sve”

Podijeli :

Zvonimir Troskot iz Mosta je gostovao u N1 studiju kod Sandre Križanec gdje je komentirao post-izborna preslagivanja i koalicije.

Troskot je komentirao odlazak bračnog para Raspudić iz Mosta. “Mislim da su Božo i Marija rekli sve. je, bio je šok i nama i javnosti. Mi ćemo i dalje surađivati i koliko god to bilo sada teško dolaze nam EU izbori. To je dio života, ali je kolegijalno bilo napravljeno i želim im sve najbolje”, rekao je.

“Marija je pisala i program naš, veliki je obol dala, ona je izvanredno retoričarka. Bila je jedna od najaktivnijih saborskih zastupnica sa svojim prijedlozima i već sada je ostavila veliki trag u našoj politici. Sigurno ćemo se i dalje boriti za one vrijednosti koje zastupamo”, dodao je.

UŽIVO Troskot o raskolu u Mostu, Plenković napao oporbu i Milanovića

“Točno je da smo imali sastanak s DP-om i cijela odgovornost je u njihovim rukama. Zanimljivo je kada pregovaraju s HDZ-om idu Radić i Penava, sa svima ostalima ide samo Radić što pokazuje njihovu naklonjenost. Poruka se šalju i tim gestama. Penavi je bila ponuđena pozicija predsjednika Sabora kako bi se uhvatili u koštac sa svim problemima. Prvo je smjena Ivana Turudića jer zakon nam kaže da ga možemo staviti na neko drugo tijelo i otvoriti tu poziciju. Drugo, svi bi se složili oko zakona kao što je dječji dohodak ili izmjena izbornog zakona koji je krojen u korist vladajućih”, istaknuo je Troskot.

“To trebamo napraviti za budućnost države i to je odgovornost svih nas. Treće je korupcija. Opet dolazi do namještanja natječaja i HERA je pod sumnjivim okolnostima odbacila natječaj. Tu je odgovornost prije svega na Penavi jer će sada pokazati tko je taj koji vodi stranku i ako ode u HDZ tko će dobit poziciju ministra gospodarstva, možda budu mudri pa to izbjegnu”, naveo je.

Smatra da je realno da Penava bude na čelu Sabora. “Ovi izbori su pokazali da se narod ne slaže s korupcijom jer da nisu vladajući već sada imali većinu. Također, više je dobila desnica što je znak da se zaustave s nekim globalističkim politikama i gdje se djecu od vrtića uči što jesu, što nisu. Ljevica bi morala to prihvatiti. Rješenje je da se proba u kratkom roku napraviti ove stvari da bi se postavili preduvjeti za pravedniju izbornu utakmicu”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.